Nodirbek ile antrenman ve sezgi sırları: Magnus Carlsen'den beklenmedik itiraflar

·24·Spor
Nodirbek ile antrenman ve sezgi sırları: Magnus Carlsen'den beklenmedik itiraflar

16 kez dünya satranç şampiyonu Magnus Carlsen UNICEF'i desteklemek amacıyla düzenlenen bir yardım canlı yayınında yaptığı konuşmada, Özbek büyükusta Nodirbek Abdusattorov ile gerçekleştirdiği ortak antrenmanlar, satrançta sezgisel düşünme ve gelecek planları hakkında detaylı açıklamalarda bulundu. Haberi aktaran: UzChess.

Norveçli büyükusta, Abdusattorov ile yaptığı antrenman maçlarının, çevrimiçi yıldırım (blitz) oyunları nedeniyle edindiği bazı kötü alışkanlıklardan kurtulmasına ve formunu yeniden kazanmasına yardımcı olduğunu belirtti.

«Dünyanın en iyilerinden biriyle oynadığında gerçekliğe dönersin»

Carlsen, Özbek satranç okulunun lideriyle yaptığı hazırlık sürecinin kendisine büyük fayda sağladığını içtenlikle itiraf etti:

  • Gerçekliğe dönüş: «Dünyanın en iyi satranç oyuncularından biriyle tahta başında oynadığında, biraz gerçekliğe dönüyor ve kendin hakkında eleştirel bir değerlendirme yapmaya başlıyorsun» dedi 1 numaralı satranç oyuncusu;

  • İnternet yıldırım oyunlarındaki kötü alışkanlıkları kırmak: Magnus, sanal ortamda çok fazla hızlı (blitz) oyun oynamanın, satranç oyuncusunda hata yapma ve dikkatsizlik gibi alışkanlıklar oluşturduğunu açıkladı. Abdusattorov ile yapılan ciddi antrenmanların ise bu eksiklikleri gidermede ve gerçek klasik konsantrasyonu geri kazanmada önemli bir rol oynadığını ifade etti;

  • Kişisel ilişkiler: Carlsen ayrıca, Nodirbek'in sadece üstün satranç becerilerinin değil, aynı zamanda insani özelliklerinin de ailesi, özellikle de oğlu üzerinde çok olumlu bir izlenim bıraktığını kaydetti.

Carlsen'in sezgi formülü ve konum analizi

Canlı yayın sırasında Magnus, tahta üzerindeki karar verme mekanizmalarını açıkladı:

Seçenek sayısı

Satranç kralının yorumu

Teşhis / Durum

1 aday hamle

Sezgisel olarak en ideal kararı görmek

Tam konumsal kontrol ve maksimum rahatlık

2 veya 3 seçenek

Taktik ve stratejik hesaplama gerekliliği

Normal, tavizsiz mücadele durumu

4 ve üzeri seçenek

Belirli bir planın olmaması veya kafa karışıklığı

«Konumda ciddi bir sorun olduğu anlamına gelir»

Carlsen ayrıca satranç teorisinde geleneksel olarak basit kabul edilen Londra Sistemi hakkında da görüşlerini bildirerek, bu açılışın aslında tahmin edilenden çok daha zengin ve karmaşık taktik katmanlara sahip olduğunu özellikle vurguladı.

İstanbul'daki Dünya Şampiyonası: Carlsen kararını verdi mi?

Hayranlar için en önemli haberlerden biri, yaklaşan Hızlı ve Yıldırım Dünya Şampiyonası ile ilgiliydi.

Turnuvanın Türkiye'nin İstanbul şehrinde düzenlenecek olması, onun turnuvaya katılma ihtimalini önemli ölçüde artırdı. Buna rağmen Magnus, bu seyahate gidip gitmeme konusunda henüz %100 kesin bir karara varmadığını belirtti.

Magnus CarlsenNodirbek AbdusattorovSatrançUNICEFDünya Şampiyonası
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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