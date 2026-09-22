Abbosbek Fayzullayev milli takım kampı ve İran maçı öncesi konuştu

Özbekistan milli takımı, Taşkent'te önemli bir antrenman kampına resmen başladı. Birkaç aylık aranın ardından başkentte yeniden toplanan "beyaz kurtlar", ilk günkü antrenmanları tamamladı. Takımın liderlerinden biri olan milli takım ve CSKA Moskova orta sahası Abbosbek Fayzullayev, antrenman sonrası gazetecilere verdiği demeçte takım içi atmosfer, yeni çağrılan oyuncular ve önlerindeki zorlu sınav hakkında heyecanla şunları söyledi: «Milli takıma dönmek her zaman çok güzel. 2-3 ay aradan sonraki ilk kampımız olduğu için herkeste yüksek bir moral hakim.

Kampa yeni oyuncular da dahil edildi. Ancak şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki, milli takıma zayıf oyuncular çağrılmaz! Kim geldiyse bu formayı hak etmiştir ve her biri kendini kanıtlamaya çalışacaktır.». Belirtmek gerekir ki, bu kamp sadece bir antrenman değil, ciddi bir sınav öncesi güç toplama vazifesi görüyor: Temsilcilerimiz 24 Eylül'de Fergana'da ezeli ve prensipli rakibi İran milli takımı ile heyecan verici bir hazırlık maçına çıkacak.

Peki, milli takımın yenilenen kadrosu İran'a karşı nasıl bir taktik seçecek, Fayzullayev yeni isimlerle hızlı bir şekilde uyum sağlayabilecek mi ve Fergana'daki süper karşılaşmadan nasıl bir sonuç bekleniyor?

«Yüksek moral, yeni isimler ve Fergana sınavı»: Kampın 5 ana noktası

Taşkent'teki antrenman kampı ve Fayzullayev'in açıklamasından önemli gerçekler:

2-3 aylık aradan sonra ilk buluşma: Milli takım oyuncuları uzun bir aradan sonra tekrar aynı bayrak altında birleşti ve ilk günkü toparlanma antrenmanlarını başarıyla gerçekleştirdi;

Takım içi moral üst seviyede: Oyuncuların psikolojik durumu yüksek; yurt dışındaki kulüplerden çağrılan lejyonerler ve yerel oyuncular kademeli olarak kampa katılıyor;

«Zayıflara yer yok» vurgusu: Fayzullayev, milli takıma yapılan her yeni çağrının ciddi bir seçimin sonucu olduğunu ve her futbolcunun ilk 11 için savaşmaya layık olduğunu vurguladı;

Yeni isimlerle entegrasyon: Genç yeteneklerin ve yeni oyuncuların, kamp süresince takımın ana çekirdeğiyle hızlıca uyum sağlayıp taktiksel şemaya adapte olmaları bekleniyor;

İran maçı hazırlığı: 24 Eylül'de Fergana'daki modern stadyumda İran milli takımına karşı oynanacak maç, kampın ana pratik sınavı olacak.

Özbekistan milli takımı: Eylül ayı kamp verileri

Milli takımın hazırlık durumu ve yaklaşan maçın detayları:

Kriterler ve parametreler Kamp detayları ve göstergeler Kampın yapıldığı yer Taşkent şehri (Antrenman tesisi) Ara süresi Son resmi kamptan bu yana 2-3 ay geçti Takım içi atmosfer Üst düzey birlik ve pozitif moral Kadro politikası Ana liderler + Yeni çağrılan adaylar Yaklaşan rakip İran milli takımı (Asya devi) Maç tarihi ve yeri 24 Eylül 2026, Fergana şehri Maç statüsü Uluslararası hazırlık maçı

Futbol ve taktik analizi: İran maçı neden çok önemli?

Milli futbol analistleri ve spor yorumcularının sonuçları:

Asya'nın en zorlu rakibine karşı prova: İran milli takımı geleneksel olarak fiziksel baskı, mücadele ve duran toplardaki tehlikesiyle öne çıkıyor; onlara karşı oynanacak maç, teknik ekibe takımın fiziksel gücünü test etme imkanı verecek;

Fayzullayev'in liderlik konumu: Abbosbek artık sadece yetenekli bir genç oyuncu değil, aynı zamanda milli takımın oyununu orta sahada bağlayan, hücum temposunu belirleyen ana sürücü haline geldi;

Yeni isimler için altın fırsat: Fayzullayev'in dediği gibi, zayıflar çağrılmadıysa, İran'a karşı yapılacak sınav yeni oyuncuların gelecekteki resmi eleme maçlarına hazır olup olmadıklarını belirleyecek;

Fergana'da futbol bayramı: Taşkent dışında, bölgedeki tutkulu taraftarların önünde oynamak, takıma ekstra adrenalin ve psikolojik destek sağlayacak.

Abbosbek Fayzullayev'in bu kararlı açıklaması, milli takımımızda sağlıklı rekabetin arttığını ve önümüzdeki maça ciddi bir hazırlık yapıldığını gösteriyor.

Sizce yenilenen kadrosuyla Fergana'da İran'a karşı sahaya çıkacak olan Özbekistan milli takımı galip gelebilecek mi? Kadroya dahil edilen hangi yeni oyuncuları sahada görmeyi bekliyorsunuz? Kişisel görüşlerinizi ve skor tahminlerinizi yorumlarda paylaşın, milli takımımızla ilgili en güncel haberleri tüm futbolseverlere ulaştırın!