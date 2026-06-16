Bernardo Silva Real Madrid ile kaç yıllık sözleşme imzaladı?

Dünya futbolunda yeni bir transfer bombası patladı! Birçok dev kulübün hayali olan ve sahadaki büyüleyici oyunuyla milyonlarca taraftarın sevgisini kazanan Portekiz milli takım orta saha oyuncusu Bernardo Silva, kariyerinde keskin ve görkemli bir dönüm noktası yaratmaya karar verdi. Futbol dünyasının en prestijli ve güvenilir insider'ı Fabrizio Romano'nun özel haberine göre, Portekizli yıldız Madrid'in Real Madrid kulübü ile nihai sözleşmeyi imzaladı. Bu transferin, "Kraliyet Kulübü"nün bu sezonki en sansasyonel hamlelerinden biri olacağı şüphesiz.

Santiago Bernabéu'ya bedelsiz gelen yıldız: "2+1" formülünde anlaşma

Insider'dan gelen bilgilere dayanarak, 31 yaşındaki deneyimli oyun kurucunun İspanyol devine tamamen ücretsiz, yani serbest oyuncu statüsünde katıldığı belirtiliyor. Madrid yönetimi ile futbolcu arasındaki görüşmeler başarıyla sonuçlandı ve "2+1" şeklinde resmi sözleşme imzalandı. Bu, sözleşmenin başlangıçta iki yıl boyunca kesin olarak geçerli olacağı ve tarafların isteği durumunda bir sezon daha uzatma opsiyonunun bulunduğu anlamına geliyor. Artık Madrid orta sahası çok daha güçlü ve yaratıcı bir görünüme kavuşacak.

Aşağıdaki özel spor ve transfer analiz tablosu aracılığıyla Bernardo Silva'nın Real Madrid'e geçişi ve eski kulübündeki görkemli başarıları hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz:

Transfer edilen futbolcu Futbolcunun yaşı ve mevkisi Yeni takımı ve transfer statüsü Sözleşme biçimi ve süresi Manchester City'deki başlıca başarıları (2017'den beri) Bernardo Silva

(Portekiz milli takım oyuncusu) 31 yaş,

Merkez / Kanat orta saha Real Madrid

(İspanya, La Liga) — Serbest oyuncu "2+1" yıl

(En az 2 sezon, 1 yıl uzatma opsiyonuyla) • 6 kez Premier League şampiyonu

• UEFA Champions League şampiyonu

Manchester City'deki altın çağ ve Madrid'deki yeni meydan okuma

Şu anda Real Madrid basın servisi bu mega transferi resmen duyurmak için acele etmiyor ve perde arkasında son teknik işlemleri tamamlıyor. Buna rağmen, prestijli spor yayınları anlaşmanın %100 tamamlandığını ve Bernardo'nun yakında Madrid'de sağlık kontrolünden geçeceğini doğruluyor.

Hatırlatmak gerekirse, Bernardo Silva 2017'den beri Pep Guardiola yönetiminde Manchester City forması giyerek gerçek bir efsaneye dönüşmüştü. "Cityzens" formasıyla geçirdiği unutulmaz dönemde Premier League'de tam 6 kez şampiyonluk kupasını kaldırdı. Ayrıca, Manchester kulübü tarihinin ilk UEFA Champions League altın madalyalarını kazanmasında da başrol oyuncularından biri olmuştu. Yıldız futbolcu artık kupa koleksiyonunu Madrid'de artırmayı hedefliyor.

Spor yorumcularının görüşü: Real Madrid transfer piyasasında bir ustalık dersi daha verdi. Dünyanın en güçlü orta saha oyuncularından birini serbest oyuncu olarak, tek kuruş ödemeden kadroya katmak, Florentino Pérez'in bir başka büyük zaferidir. Bernardo'nun yüksek futbol zekasıyla "Kraliyet Kulübü"nün hücum oyununu daha da güzelleştirmesi bekleniyor.

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