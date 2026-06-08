Mourinho, Bernardo Silva'yı 'Real Madrid' kadrosunda görmek istiyor

Avrupa futbolunda transfer penceresi resmen açılmak üzereyken, devrim niteliğindeki haberler ve sansasyonel anlaşmalar zinciri medya sayfalarını süslemeye devam ediyor. Bugün büyük kulüpler arasındaki en şiddetli rekabetin odağı haline gelen kişi, İngiltere'nin 'Manchester City' takımıyla başarılı işbirliğini sonlandıran Portekiz milli takımının üyesi Bernardo Silva'dır. Madrid'in 'Real' kulübü başkanlığına yeniden seçilen Florentino Perez tarafından takım yönetimine geri getirilen efsanevi teknik direktör Jose Mourinho, 'kraliyet kulübü'ndeki yeni dönemi tam da hemşehrisiyle başlatmak istiyor.

Ünlü AS gazetesinin yayınladığı özel habere göre, 'Special One' Madrid yönetimine sunduğu transfer listesinde Bernardo Silva'nın adı ilk sıralarda yer alıyor.

Güçlü zekaya sahip futbolcu etrafındaki transfer tartışmalarını, mevcut sezondaki istatistiklerini ve onu kadrosuna katmak isteyen dünya devlerini aşağıdaki özel entegre tablo aracılığıyla detaylıca inceleyebilirsiniz:

BERNARDO SILVA'NIN TRANSFER SEÇENEKLERİ VE İSTATİSTİKLERİ

Futbolcunun statüsü ve sözleşmesi Mevcut sezondaki performansları Onu kadrosunda görmek isteyen kulüpler ve ülkeler Bernardo Silva

(31 yaş, orta saha)



Bu yılın 30 Haziran'ında 'Manchester City' ile yapılan mevcut sözleşmesi resmen sona erecek ve serbest oyuncu statüsüne geçecek. Tüm turnuvalarda toplam 53 maçta sahaya çıktı.



Rakip kalelere 3 gol atıp, takım arkadaşlarına 5 asist yaptı. • 'Real Madrid' (Jose Mourinho projesi)

• 'Barcelona' (Hans-Dieter Flick transferi onayladı)

• 'Atletico Madrid' ve kendi vatanının 'Benfica' kulübü.

• Türkiye, Fransa, İtalya ve Suudi Arabistan'ın dev kulüpleri.

Portekizli sihirli oyun kurucu 2017'den beri 'Manchester City' formasını gururla taşıyor ve Pep Guardiola yönetiminde mümkün olan tüm kupaları kazandı. Şimdi ise kariyerinde tamamen yeni bir sayfa açmanın eşiğinde.

El Clasico transfer pazarına taşınıyor

Daha önce yayılan haberlerde Bernardo Silva'nın 'Barcelona'ya transferinin neredeyse kesinleştiği ve Katalan kulübünün yeni teknik direktörü Hansi Flick'in bu transfere yeşil ışık yaktığı belirtilmişti. Ancak Jose Mourinho'nun 'Real Madrid' direksiyonuna geçmesi ve Silva'yı planlarının merkezine koyması durumu kökten değiştirdi. Artık İspanya'nın iki ezeli rakibi, yeşil saha dışında, transfer pazarında gerçek bir savaş vermek zorunda kalacak. Buna ek olarak, Suudi Arabistan'ın zengin kulüpleri ve Avrupa'nın diğer üst düzey takımları da Portekizli dahi için astronomik teklifler hazırladı.

Durum analizi: Bernardo Silva 'Manchester City'deki misyonunu tamamen tamamladı ve serbest oyuncu olarak ayrılması transfer pazarındaki en büyük hediye. Evet, mevcut sezonda çok gol atmamış olabilir, ancak sahadaki iş hacmi, taktik bilgisi ve oyun temposunu kontrol edebilmesi Jose Mourinho için tam zamanında. 'Barcelona' Flick döneminde yeni bir sistem kurmak isterken, 'Real Madrid' Mourinho ile birlikte hazır ve deneyimli yıldızları toplamaya başladı. Bernardo'nun kararı sadece kariyerini değil, La Liga'daki güç dengelerini de belirleyecek. Bakalım Portekizli sihirbaz hemşehrisi Mourinho'yu mu yoksa Flick'in Katalonya'daki projesini mi seçecek? Bizi müthiş bir gerilim bekliyor!

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