Bernardo Silva kariyerine hangi kulüpte devam edebilir?

·4·Spor
Bernardo Silva kariyerine hangi kulüpte devam edebilir?

Avrupa transfer pazarında yaz sezonu yaklaştıkça, en yetenekli ve deneyimli yıldızların geleceğiyle ilgili tartışmalar daha da kızışıyor. Günümüzde medyanın odak noktasında olan en çok talep gören futbolculardan biri, Portekiz milli takımının yetenekli orta saha oyuncusu Bernardo Silva'dır. Yakın zamanda gerçekleşen ve Portekizlilerin Şili milli takımını 2:1 gibi gurur verici bir skorla yendiği hazırlık maçının ardından, yıldız futbolcu basın mensuplarıyla bir araya gelerek geleceği etrafında dönen çeşitli dedikoduları netleştirdi. Yetenekli oyun kurucu, önümüzdeki sezona hangi takımın kadrosunda başlayacağı konusunda henüz kesin bir karara varmadığını açıkça itiraf etti.

BERNARDO SILVA ETRAFINDAKİ TRANSFER SEÇENEKLERİ

Bernardo Silva'ya olan ilgi ve futbolcunun yeni takım seçerkenki temel kriterleri hakkında aşağıdaki özel entegre tablo aracılığıyla detaylı bilgi edinebilirsiniz:

Futbolcunun seviyesi ve yaşı

Talip olan büyük kulüpler

Yıldız futbolcunun transfer konusundaki ana talebi

Bernardo Silva


(31 yaş, Portekiz Milli Takımı orta saha oyuncusu)

«Barcelona» — Katalonya devi ana adaylardan biri.



Büyülü «Real Madrid» ve kararlı «Atletico Madrid» kulüpleri.

En önemlisi, kendini kadroda görmeyi içtenlikle en çok isteyen ve değer veren takım projesini seçmek.

Ünlü Diario Sport gazetesinin yayınladığı habere göre, Portekizli dahi, Katalonya kulübünün kendisi için ciddi seçeneklerden biri olduğunu gizlemedi. Ancak şu anda birkaç teklifin bulunduğunu ve belirli bir kulübün adını önceden yüksek sesle telaffuz edemeyeceğini kesinlikle vurguladı.

La Liga devleri arasındaki gerçek savaş

Daha önce iç kaynaklar, 31 yaşındaki orta saha oyuncusu için İspanya şampiyonasının en güçlü üç takımı — «Barcelona», «Real» ve «Atletico» — arasında gizli bir mücadelenin başladığını duyurmuştu. Sahayı mükemmel görebilen, topu harika bir şekilde kontrol edebilen ve hücumları organize etmede eşsiz olan Silva gibi bir futbolcu, herhangi bir teknik direktör için gerçek bir bulunmaz hint kumaşıdır. Bu nedenle, transfer penceresi kapanana kadar bu gizem futbol severleri heyecanda tutacaktır.

Durum analizi: Bernardo Silva 31 yaşında olmasına rağmen, sahadaki zekası ve deneyimi henüz azalmadı. 'Beni içtenlikle isteyen takıma geçeceğim' sözlerinin arkasında sadece para değil, aynı zamanda teknik direktörün güveni ve takımdaki liderlik rolü yatıyor; bu onun en yüksek hedefidir. «Barcelona»'ya geçiş onun için çekici görünebilir, ancak mali durumlar ve «Real» veya «Atletico»nun teklifleri durumu tamamen değiştirebilir. Ne olursa olsun, böyle bir dahi futbolcunun hangi kulübe geçeceği yeni sezondaki güç dengesini belirleyecektir. Silva'ya kariyerinin yeni sayfasında sadece başarılar dileriz!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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