Ramazon Temirov Abu Dabi'de Steve Erceg'i nakavt etti (video)

·157·Spor
Ramazon Temirov Abu Dabi'de Steve Erceg'i nakavt etti (video)

Ramazon Temirov kariyerinin en büyük galibiyetlerinden birini Abu Dabi'de elde etti. Özbekistanlı dövüşçü, UFC sıralamasında onuncu sırada yer alan ve daha önce şocalık kemeri için mücadele eden Steve Erceg'i ilk rauntta teknik nakavtla mağlup etti.

Üç rauntluk co-main event uzun sürmedi. Temirov, rakibine kendi planını uygulama şansı neredeyse hiç bırakmadı, ancak bu zaferin en önemli sonucu henüz önümüzde — acaba UFC onu sıralamaya alacak mı?

Temirov en büyük sınavı ilk rauntta bitirdi

UFC Fight Night 282 turnuvası 25 Temmuz'da Abu Dabi'deki Etihad Arena kompleksinde düzenlendi. Gecenin ikinci ana maçında Ramazon Temirov, Avustralya temsilcisi Steve Erceg ile kafese çıktı.

Erceg maç öncesinde sinek sıklet sıralamasında onuncu sıradaydı. Temirov ise sıralamada olmamasına rağmen UFC onu divizyonun ilk onundaki rakiple karşı karşıya getirdi. Bu, Özbek sporcu için kariyerinin en ciddi sınavıydı.

Temirov'un galibiyet için üç raunda ihtiyacı olmadı — sıralamadaki rakibini ilk rauntta durdurdu.

Resmi sonuçlara göre karşılaşma Temirov'un teknik nakavtla galibiyetiyle sona erdi. Bu, turnuvanın ana kartındaki en parlak sonuçlardan biri oldu.

Erceg sıradan bir rakip değildi

Steve Erceg, UFC'de büyük maçlar tecrübesine sahip. Avustralyalı sporcu daha önce UFC şampiyonu Alexandre Pantoja'ya karşı kemer maçı yapmıştı ve Temirov'la karşılaşması öncesinde 14 galibiyet ve 4 mağlubiyetlik rekora sahipti.

Maç öncesi

Ramazon Temirov

Steve Erceg

Yaş

29

30

Rekor

19–3

14–4

UFC sıralaması

Sıralama dışı

10. sıra

Maç sonucu

Teknik nakavt

Mağlubiyet

Raunt

1. raunt

1. raunt

Bu nedenle bu sonucu Temirov'un sıradan bir galibiyeti olarak değerlendiremeyiz. O, sıralamadaki ve şampiyonluk maçı atmosferini tatmış bir rakibi hakem kararını bekletmeden mağlup etti.

Rekorla ilgili önemli bir detay

UFC'nin resmi verilerinde Temirov'un maç öncesi 19–3, Erceg'in ise 14–4 rekoruyla gösterildiği belirtiliyor. Buna göre Abu Dabi'deki sonuçtan sonra Özbek dövüşçünün profesyonel istatistiği 20–3, Avustralyalı sporcunun ise 14–5 oldu.

Temirov'un resmi istatistiklerinde dikkat çeken bir diğer husus daha var:

  • Nakavt veya teknik nakavtla 11 galibiyet;

  • İlk rauntta 10 galibiyet;

  • UFC'deki önceki iki maçında da galibiyet;

  • ve şimdi sıralamadaki ilk rakibe karşı büyük bir sonuç.

O, Ekim 2024'teki UFC debyutunda C.J. Vergara'yı da ilk rauntta teknik nakavt etmiş, ardından Charles Johnson'ı hakemlerin oy birliğiyle yenmişti.

Bu galibiyet Temirov'a ne kazandıracak?

Temirov sıralamanın on numaralı ismini ilk rauntta durdurdu. Bu sonuç, bir sonraki sıralama güncellenmesinde ilk on beşe girme şansını ciddiyetle artırıyor.

Mantıken UFC artık ona iki yoldan birini teklif edebilir:

  1. Sıralamanın 7-12. sırasındaki başka bir rakiple maç;

  2. Kazananın şampiyonluk yarışına yaklaşacağı büyük bir sıralama maçı.

Ancak sıralama, rakibin yerini otomatik olarak alma prensibine göre değişmez. UFC sonuçla birlikte diğer sporcuların aktivitesini, son maçlarını ve divizyondaki genel durumu da hesaba katar.

Yine de top-10 dövüşçüsünü ilk rauntta teknik nakavt etmek — sıralama yapıcıların göz ardı edemeyeceği bir sonuçtur. Kafesin kapısını tıklatmadı, doğrudan açıp içeri girdi — gerisi artık UFC'ye kalmış.

Özbekistanlı dövüşçü için yeni bir aşama başladı

Temirov'un önceki galibiyetleri onu yetenekli ve tehlikeli bir striker olarak tanıtmıştı. Erceg karşısında elde edilen sonuç ise onu sinek sıklet divizyonundaki gerçek iddiacılar arasına yaklaştırdı.

Artık onun önündeki temel görev — bu galibiyetin tek seferlik bir çıkış olmadığını göstermek. Sonraki rakibin eskisinden çok daha güçlü olacağı kesin. Ancak Abu Dabi'de Temirov önemli bir mesaj verdi: o, sıralamadaki dövüşçülerle sadece rekabet etmekle kalmıyor, onları erken sürede mağlup etme yeteneğine de sahip.

Sizce UFC, Ramazon Temirov'u sıralamada hangi sıraya yerleştirmeli? Görüşlerinizi yorumlarda yazın ve bu tarihi zafer hakkındaki makaleyi Telegram'da MMA hayranlarıyla paylaşın.

Ramazon TemirovSteve ErcegUFCMMAAbu Dabi
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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