Magomed Tuchalov UFC'deki ilk sınavını geçti: Serisi bozulmadı

Yenilgisiz ilerleyen Magomed Tuchalov, UFC'deki ilk maçında kolay bir rakiple karşılaşmadı. Brezilyalı Brendson Ribeiro ilk rauntta ona ciddi direniş gösterdi ancak 26 yaşındaki atlet maçın devamında durumu lehine çevirmeyi başardı.

Üç raundun sonunda tüm hakemler aynı karara vardı. Böylece BAE'yi temsil eden Tuchalov, en büyük MMA ligindeki kariyerine galibiyetle başlayarak profesyonel rekorundaki kusursuz serisini korudu.

Kafkasya'dan Dubai üzerinden UFC'ye

Rusya'nın Dağıstan bölgesindeki Mahaçkale'den gelen Magomed Tuchalov, şu anda Dubai'de yaşamakta ve BAE adına dövüşmektedir. UFC'nin resmi verilerine göre, oktanagondaki debutuna kadar altı maçın hepsini kazanmıştır.

Tuchalov önceki altı rakibinin hepsini erken nakavtla mağlup etmişti:

beş nakavt veya teknik nakavt;

bir pes ettirme (submission);

hakem kararına giden maç olmamıştı.

Bu yüzden tecrübeli Ribeiro'ya karşı yaptığı bu karşılaşma sadece bir UFC debütü değil, aynı zamanda Tuchalov'un uzun ve zorlu bir maçta nasıl tepki vereceğini gösteren ilk ciddi sınavdı.

Debüt kolay başlamadı

Abu Dabi'deki UFC turnuvasının hafif ağır sıklet kategorisinde gerçekleşen mücadele başlangıçta Tuchalov'un beklediği senaryo gibi gitmedi. Ribeiro birinci rauntta baskı kurarak tehlikeli yumruklarla debut yapan rakibini temkinli oymaya zorladı.

Ancak Tuchalov acele etmedi. İkinci raunttan itibaren dövüş mesafesini daha iyi kontrol etti, rakibini yere sermeye başladı ve fiziksel üstünlüğünü kullandı.

Tuchalov'un temel başarısı, zorlu ilk dakikalardan sonra planını değiştirerek dövüşün kontrolünü ele almasıydı.

Üçüncü rauntta BAE temsilcisi judo ve güreş yeteneklerini konuşturarak Ribeiro'yu birkaç kez yere düşürdü. Hatta kimura kilidiyle maçı erken bitirmeye çalıştı ancak Brezilyalı sporcu son zile kadar dayandı.

Hakemler aynı skoru kaydetti

Üç raundun ardından her üç hakem de Tuchalov'u galip ilan etti. Resmi skor — üç kez 29:28.

İstatistik Magomed Tuchalov Brendson Ribeiro Maç öncesi rekor 6–0 17–10 Sonuç Galibiyet Yenilgi Hakem skoru 29:28, 29:28, 29:28 — Maç süresi 3 raund 3 raund Yeni rekor 7–0 17–11

Böylece Tuchalov kariyerinde ilk kez hakem kararına kalmış oldu. Bu sefer rakibini nakavt edemedi ama üç raunt boyunca tempoyu koruma, zor durumdan çıkma ve taktiksel olarak uyum sağlama yeteneğini gösterdi.

Ribeiro'nun tecrübesi de yardımcı olmadı

Brendson Ribeiro, UFC kafesi ve üst düzey rakiplere karşı dövüşme tecrübesine sahipti. Brezilyalı atlet maça 17 galibiyet ve 10 yenilgi ile gelmişti. UFC de onu Tuchalov için tecrübeli ve tehlikeli bir sınav olarak sunmuştu.

Ribeiro birinci rauntta tecrübesini kullansa da, ilerleyen dakikalarda Tuchalov'un fiziksel baskısına ve yerde yaptığı hamlelere cevap veremedi. Sonuç olarak profesyonel kariyerindeki 11. yenilgisini aldı.

7–0: Artık gerçek sınavlar başlıyor

Tuchalov'un UFC debütünün kusursuz geçtiğini söylemek zor: ilk rauntta sorunlar yaşadı ve kariyerinde ilk kez maçı hakem kararına taşıdı. Ancak galibiyetin değerini artıran tam da bu unsurlardır.

Şu önemli sorulara cevap verdi:

baskı altında panik yapmadığını gösterdi;

üç rauntluk tempoya dayanabileceğini kanıtladı;

sadece bir nakavtçı olmadığını kanıtladı;

UFC seviyesinde de güreş üstünlüğünü kullanabildi.

Artık Tuchalov'un rekoru — 7 maç, 7 galibiyet. Ancak UFC'deki ilk galibiyet zirve değil, sadece bir giriş biletidir. Gelecekteki rakipler güçlendikçe onun açık verme hataları ve ayaktaki savunması çok daha sert sınavlardan geçecektir.

Sizce Magomed Tuchalov UFC hafif ağır sıklet sıralamasına girebilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlarda yazın ve makaleyi Telegram'daki MMA hayranlarıyla paylaşın.