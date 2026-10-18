Le Havre - Auxerre: kadrolar ve canlı anlatım
Fransa Ligue 1 kapsamındaki Le Havre - Auxerre karşılaşması 18 Ekim, 20:15'te (Taşkent saatiyle) başlayacak.
Maç başladığında önemli anlar canlı anlatım ile güncellenecektir.
Le Havre ilk 11'i: 93. Gallon G., 26. Ebonog S., 9. Madja Dj., 6. Mvanga J., 97. N'Diaye M., 30. Nakamura S., 14. Ndiaye R., 20. Ouziad D., 7. Richardson A., 25. Samatta A., 5. Touba A.
Le Havre teknik direktörü: Digard D.
Auxerre ilk 11'i: 1. Nardi P., 8. Akhamada N., 92. Akpa K., 9. Archer K., 5. Danois K., 21. Faivre R., 15. Makosso K., 10. Namaso D., 22. Oppegard F., 27. Si L., 4. Tuanzebe A.
Auxerre teknik direktörü: Still W.
Canlı anlatım CANLI
20:15
Bugünkü maçı yönetme görevi Eric Wattellier'ye verildi.
20:15
Her iki takımın ilk 11'leri açıklandı ve maç detaylarından bunlara göz atabilirsiniz.
20:15
İyi günler hanımlar ve beyler! Maçtaki tüm gelişmelerden anında haberdar olacağınız canlı anlatımımıza hoş geldiniz.
Yorumlar 0
…