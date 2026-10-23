Messi ChatGPT'den satranç tavsiyesi istedi: Yapay zeka ne önerdi?

·13·Spor
Messi ChatGPT'den satranç tavsiyesi istedi: Yapay zeka ne önerdi?

Futbol yıldızı Lionel Messi ChatGPT'den kendi oyun tarzına uygun bir satranç açılışı seçmesini istedi. Yapay zeka ona beklenmedik bir isme sahip olan «Goat Horns» açılışını önerdi.

Bu açılış yöntemi, rakibi sıra dışı hamlelerle şaşırtmayı ve beklenmedik durumlar yaratmayı amaçlıyor. Temel hedef, rakibi alışılmış stratejisinden uzaklaştırarak onu karmaşık kararlar almaya zorlamaktır.

İlginç olan ise, İngilizcedeki «GOAT» kısaltmasının «tüm zamanların en iyisi» anlamına gelmesidir. Bu ifade genellikle Messi için de kullanılır.

Böylece, ChatGPT'nin seçtiği açılışın ismi, futbol yıldızının meşhur lakabıyla uyumlu hale geldi.

Lionel MessiChatGPTSatrançGoat HornsFutbol
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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