Sadiq Khan: “73 gol — Kane artık resmen tüm zamanların en iyilerinden biri”

İngiliz futbol tarihinde uzun zamandır beklenen büyük bir olay gerçekleşti: Bayern Münih forveti ve İngiltere milli takımı kaptanı Harry Kane 2026 Ballon d'Or ödülünün resmi sahibi oldu. 2001 yılında Michael Owen'ın elde ettiği başarıdan tam 25 yıl sonra bu prestijli ödülü kazanan ilk İngiliz futbolcu olarak tarihe geçti.

Bu zafer vesilesiyle Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan ünlü hemşehrisini içtenlikle kutladı ve geçtiğimiz sezon sergilediği fenomenal sonuçları övgüyle karşıladı.

“73 gol ve büyülü bir gece”: Londra Belediye Başkanı'ndan tutkulu bir mesaj

Sadiq Khan, sosyal medya hesaplarında Harry Kane'in sadece başkentte değil, dünya futbolundaki statüsü hakkında duygusal bir değerlendirmede bulundu:

Hak edilmiş bir takdir: “İngiltere milli takımı kaptanı ve Londra doğumlu Harry Kane'in Ballon d'Or sahibi olmasından büyük gurur duyuyorum. Geçtiğimiz sezon boyunca kulüp ve milli takım formasıyla sergilediği muhteşem oyun ve attığı 73 golden sonra bu, hak edilmiş ve yerinde bir takdirdir”;

“Azteca”da unutulmaz zafer: “Yaz aylarında Dünya Kupası'nda sergilediği kahramanlığı, özellikle efsanevi Azteca Stadyumu'ndaki o büyülü gecede Meksika kalesine gönderdiği galibiyet golünü kim unutabilir ki?”;

Tüm zamanların en iyisi: “Kane sadece Tottenham ve İngiltere milli takımının bir efsanesi değil, artık resmen futbol tarihinin tüm zamanların en büyük oyuncularından biri haline geldi” dedi belediye başkanı.

70 yıl sonra tarihi sembol: Ödül töreni ilk kez Londra'da yapıldı

Bu yılki Ballon d'Or ödül töreni bir dizi sembolik olayla zenginleştirildi:

Sir Stanley Matthews geleneği: Tarihteki ilk Ballon d'Or sahibi İngiliz efsanesi Sir Stanley Matthews'tu; 70 yıl sonra törenin tarihinde ilk kez Londra'da düzenlenmesi ve bir İngiliz kaptanın kazanması özel bir sembolik anlam taşıdı;

İngiliz futbolcuların uzun zamandır beklediği ödül: 2001 yılında Michael Owen'a verilen kupadan sonra, çeyrek asır boyunca hiçbir İngiliz oyuncu bu seviyeye ulaşamamıştı;

Sezon rekoru: Kulüp ve milli takım formasıyla atılan 73 gol, Harry Kane'in sadece Avrupa'da değil, tüm dünyada en üretken forvet olduğunu açıkça kanıtladı.

Harry Kane'in Ballon d'Or'u kazanması, yıllar süren özverili çalışmasının, yüksek profesyonelliğinin ve İngiliz futbolunun modern zirvesi olarak spor tarihine altın harflerle kazındı.