Berdiyev'den Nasaf taraftarlarına önemli mesaj: Kuwait SC karşısında tek hedef galibiyet

Asya Şampiyonlar Ligi 2 turnuvasında karar aşamasına gelindiği bir dönemde, Karşı'nın Nasaf kulübü önemli bir karşılaşmaya hazırlanıyor. Özbekistan'ın önde gelen takımlarından biri, kendi sahasında Kuveyt'in Kuwait SC kulübünü ağırlayacak. Teknik direktör Ruzikul Berdiyev, yaklaşan maç öncesinde futbolculardan sadece sıradan bir performans değil, galibiyet için tüm güçlerini ortaya koymalarını istiyor.

Teknik direktör, takımın maça ciddi bir şekilde hazırlandığını belirtti. Rakibin güçlü yönleri analiz edildi ve bazı oyunculara bu önemli maç öncesinde dinlenme fırsatı verildi. Şimdi asıl görev, bu hazırlığı sahadaki sonuca yansıtmaktır.

Berdiyev açıkça söyledi: «Bizi sadece galibiyet tatmin eder»

Nasaf teknik direktörü Ruzikul Berdiyev, basın toplantısında takımın hazırlıkları ve yaklaşan maçın önemi hakkında konuştu. Sözlerinden, Karşı ekibi için bu maçın sıradan bir oyundan çok daha önemli olduğu anlaşılıyor.

— Hazırlıklarımızı her zamanki gibi sürdürdük. Son maçtan sonra oyuncuları toparlamaya ve yaklaşan karşılaşmaya hazırlamaya çalıştık. Futbolculara rakibimiz hakkında bilgiler verdik. İnanıyorum ki oyuncular her açıdan bu maça hazır.

— Yarınki maç, belirleyici maçlardan biri. Bu önemli bir karşılaşma, bu yüzden hazırlıklarımız ciddi. Gelecek maçta galibiyet için yüzde 100 gerekiyorsa, ondan daha fazlasını ortaya koymamız gerekecek, dedi teknik direktör.

Berdiyev'e göre takım, turnuvanın öyle bir aşamasına geldi ki artık her puanın önemi artıyor. Gruptan çıkma hedefi varsa, sahadaki hareketlerin net bir sonuçla tamamlanması gerekiyor.

Teknik direktör, Nasaf'ın gruptan çıkma şansını yüzdelerle değerlendirmek için henüz erken olduğunu söyledi. Ancak önemli hedefe ulaşmak için puan toplamanın şart olduğunu özellikle vurguladı.

Kuwait SC'nin hangi yönleri tehlikeli?

Karşı ekibinin önündeki temel görevlerden biri, rakibin oyun tarzını doğru anlamak ve güçlü yönlerine karşı uygun önlemler almaktır. Berdiyev, Kuwait SC'yi yakından tanıdıkları bir takım olarak tanımladı.

İki takımın son iki yıl içinde karşılaştığını belirtti. O maçlarda forma giyen bazı futbolcular hala Kuveyt kulübünün kadrosunda yer alıyor. Bu durum, Nasaf teknik heyetine rakibin potansiyelini değerlendirmede belirli bir tecrübe kazandırıyor.

— Rakibi çok iyi tanıyoruz. Son iki yıl içinde onlarla oynamıştık. O kadrodan bize karşı oynayan oyuncular hala var. Gerçekten tecrübeli bir takım. Kendi ülkesinin önde gelen kulübü sayılır. Takım kendi liginde birinci sırada. Son maçlarda rakiplerini farklı skorlarla yendiler, dedi Berdiyev.

Teknik direktör, Kuwait SC'nin sadece tecrübeli yerli oyunculara değil, aynı zamanda iyi yabancı oyunculara da sahip olduğunu vurguladı. Takım, hücumda hıza ve teknik beceriye güveniyor, oyun organizasyonunda da belirli bir seviyeye ulaşmış durumda.

Rakibin Karşı'ya üç gün önce gelmesi ve yerel iklime uyum sağlamak için antrenmanlarını burada yapması da basın toplantısında dile getirildi.

Hızlı hücumculara karşı nasıl bir plan hazırlandı?

Berdiyev, Kuwait SC'nin en tehlikeli yönlerinden biri olarak hücum hattındaki hızlı ve teknik becerisi yüksek futbolcuları gösterdi.

— Rakip oldukça hızlı ve tekniğe dayalı oynayan futbolculara sahip. Takımın oyunu da buna göre şekillenmiş. Hücum hattında yetenekli, hızlı oyuncular oynuyor. Biz bunu rakibin güçlü taraflarından biri olarak gördük. Bunu oyuncularımıza söyledik ve inanıyorum ki oyuncularımız bu noktalara ciddi şekilde dikkat edecekler, dedi Nasaf hocası.

Bu durumda, yaklaşan karşılaşmada Karşı ekibi için savunma disiplini, rakip ataklarını zamanında durdurmak ve tehlikeli pozisyonlara izin vermemek büyük önem taşıyor. Aynı zamanda, rakibin hızlı oyununa karşı sadece savunma yapmak yeterli olmayacak: Nasaf kendi fırsatlarını da verimli kullanmalı.

Muhitdinov ve Shala önemli maç öncesi dinlendirildi mi?

Basın toplantısında, geçen turda Sharof Muhitdinov ve Adenis Shala'nın yedekten oyuna girmesi hakkında da soru soruldu. Gazeteciler, bu kararın yaklaşan maçı düşünerek alınıp alınmadığını merak ettiler.

Berdiyev soruya şakayla karışık cevap verdi. O gün de bu konunun konuşulduğunu, ancak basın toplantısına katılmayan gazetecilerin bilgiden mahrum kaldığını belirtti.

— Aynen öyle. O gün basın toplantısına katılmadınız, oysa her şeyi anlatmıştım, haberiniz olmamış. Futbolda da böyledir, bir antrenmanı kaçırırsanız geride kalırsınız. Tabii ki bu bir şaka, dedi teknik direktör.

Berdiyev'in açıklamasına göre, sadece Muhitdinov ve Shala değil, diğer futbolculara da enerjilerini korumaları amacıyla dinlenme verildi.

— İnanıyorum ki yarın iyi durumda olacaklar ve takıma yardımcı olacaklar, diye ekledi.

Bu durum, önemli maçlar öncesinde futbolcuların fiziksel durumlarını korumanın ve kadroyu verimli kullanmanın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Şimdi Muhitdinov, Shala ve diğer futbolcuların performanslarının sahada nasıl yansıyacağı merak konusu.

Oybek Rustamov'dan taraftarlara söz: «Yüzde 100 hazırız»

Basın toplantısına Nasaf futbolcusu Oybek Rustamov da katıldı. Takımın yaklaşan maça hazır olduğuna dair güvenini dile getirdi ve taraftarları mutlu etme niyetinde olduklarını vurguladı.

— Allah'ın izniyle, yarınki karşılaşmaya yüzde 100 hazırız. Nasip olursa yarın taraftarlarımızı mutlu edeceğiz, dedi Rustamov.

Futbolcu, Asya Şampiyonlar Ligi'nde yer almanın her oyuncunun hayali olduğunu da söyledi. Ona göre, böyle turnuvalarda heyecan olması doğal, ancak sahaya çıkınca bu his yavaş yavaş kayboluyor ve futbolcular tüm dikkatlerini oyuna veriyor.

Rustamov, Özbekistan Süper Ligi'ndeki rekabeti de yüksek değerlendirdi. Milli şampiyonada zayıf takım olmadığını, takımlar arasındaki farkın ise temel olarak beceri ve seviyede ortaya çıktığını belirtti.

Futbolcu, teknik direktörünün fikrini destekleyerek takımın önemli maçlar dönemine girdiğini ve temel hedefin galibiyet alarak taraftarları sevindirmek olduğunu kaydetti.

Nasaf için artık bahane değil, sonuç önemli

Asya Şampiyonlar Ligi 2 kapsamındaki bu karşılaşmada Nasaf'ı kolay bir görev beklemiyor. Kuveyt kulübünün tecrübesi, ligdeki sonuçları ve hızlı hücumculara sahip olması, rakibin ciddi bir güç olduğunu gösteriyor.

Ancak Karşı ekibi de maça titizlikle hazırlandığını belirtiyor. Futbolcuların fiziksel durumlarını toparlamak, rakibi analiz etmek ve önemli maç öncesi bazı liderlere dinlenme vermek; tüm bunlar maça ne kadar ciddi yaklaşıldığının kanıtı.

En önemlisi, Ruzikul Berdiyev hedefi açıkça belirledi: Nasaf'ı sadece galibiyet tatmin eder. Oybek Rustamov ise takımın taraftarları mutlu etmek için tüm gücünü ortaya koyacağına söz verdi.

Artık tüm dikkatler Karşı'daki sahaya çevrildi. Teknik heyetin hazırladığı plan, futbolcuların sahadaki disiplini ve taraftar desteği belirleyici olabilir. Nasaf'ın önünde önemli bir görev var: Fırsatları verimli kullanıp galibiyet için savaşmak ve gruptan çıkma hedefi yolunda gerekli puanları toplamak.