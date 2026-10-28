ACL Elite 3. Hafta: Masharipov ve Ashurmatov'un takımı BAE kulübüne mağlup oldu

·74·Spor
ACL Elite 3. Hafta: Masharipov ve Ashurmatov'un takımı BAE kulübüne mağlup oldu

Asya Şampiyonlar Ligi Elit 3. hafta kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri'nde oynanan merkezî karşılaşmalardan birinde yerel Shabab Al Ahli takımı, İran'ın ünlü Esteghlal kulübünü ağırladı. Özbek lejyonerlerin forma giydiği Tahran ekibi, deplasmanda zor anlar yaşayarak 2-0 mağlup oldu.

Karşılaşmanın kaderi ikinci yarıda belli oldu: Ev sahibi ekipte Mateusao ve Juan Alvina'nın attığı goller, BAE kulübüne kritik 3 puanı getirdi ve onları puan durumunda üst sıralara taşıdı.

Özbek lejyonerlerin performansı ve maçın özeti

Tahran'ın Esteghlal kulübünün formasını giyen Özbekistan milli takımı oyuncuları bu karşılaşmada farklı süreler aldı:

  • Savunmada Ashurmatov: Savunma oyuncusu Rustam Ashurmatov ilk 11'de sahaya çıktı, 90 dakika boyunca görev yaptı ve ev sahibinin art arda gelen ataklarını savuşturmada rol aldı;

  • Masharipov'un geç girişi: Takımın liderlerinden Jaloliddin Masharipov maça yedek kulübesinde başladı ve skor zaten 2-0'a gelmişken, 86. dakikada Razzahina'nın yerine oyuna dahil oldu;

  • Ev sahibinin belirleyici vuruşları: Shabab Al Ahli, 69. dakikada Mateusao'nun isabetli vuruşuyla perdeyi açtı, 84. dakikada ise Juan Alvina ikinci golü atarak maçın sonucunu belirledi.

Puan durumu ve maç analizi

  • Turnuva ve aşama: Asya Şampiyonlar Ligi Elit, 3. hafta;

  • Maç sonucu: Shabab Al Ahli — Esteghlal 2-0;

  • Goller: Mateusao (69), Juan Alvina (84);

  • Esteghlal kadrosu: Farabbasi, Fallah, Aghasi, Rustam Ashurmatov, Hardani, Cheshmi, Razzahina (Jaloliddin Masharipov, 86), Asani, Goudarzi, Saharhizan, Gholizadeh (Koushki, 82);

  • Puanlar ve sıralama: Bu galibiyetin ardından Shabab Al Ahli puanını 9'a çıkararak puan tablosunda 2. sıraya yükseldi; deplasmandan eli boş dönen Esteghlal ise 6 puanla 5. sıraya geriledi.

Bu mağlubiyet, İran kulübünün grup liderleri arasına katılmasını engelledi ve teknik heyete sonraki haftalar öncesinde taktiksel değişiklikler yapılması gerektiğini gösterdi.

Asya Şampiyonlar Ligi ElitJaloliddin MasharipovRustam AshurmatovEsteghlal TahranFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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