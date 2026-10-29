Juventus'ta beklenmedik istifa öncesi: Spaletti'nin yerine Conte mi yoksa Deschamps mı gelecek?

İtalya Serie A'da beklenmedik bir teknik direktör değişikliği yaşanabilir. İtalya'nın saygın La Stampa gazetesinin haberine göre, Torino kulübü Juventus yönetimi, alınan başarısız sonuçlar nedeniyle teknik direktör Luciano Spaletti ile yolları ayırma konusunu ciddi şekilde değerlendiriyor.

28 Ekim'de oynanan İtalya Ligi 9. hafta mücadelesinde Juventus, deplasmanda Genoa'ya 2-0 mağlup oldu. Bu başarısızlığın ardından "Yaşlı Kadın" puan durumunda 8. sıraya geriledi ve bu durum kulüp yönetiminin sabrını taşırdı.

Spaletti'nin yerine kimler aday?

Torino ekibinin yönetimi, teknik direktörlük koltuğu için büyük tecrübeye sahip iki ünlü ismi belirledi:

Antonio Conte seçeneği: Kulübün eski hocası ve Juventus'u şampiyonluk dönemlerine geri döndüren Antonio Conte, takımı hem zihinsel hem de fiziksel olarak hızla toparlayabilecek başlıca adaylardan biri olarak görülüyor;

Didier Deschamps ile ilk temaslar: Listede Fransa Milli Takımı'nın eski teknik direktörü Didier Deschamps'ın da ismi yer alıyor. Kulüp temsilcilerinin, aracı kurumlar vasıtasıyla tecrübeli teknik adamla ilk temasları kurduğu belirtiliyor;

Teknik adamın yanıtı: Haberlere göre Deschamps, aracılar vasıtasıyla Torino devini çalıştırmaya ve görüşmelere hazır olduğunu iletti.

Juventus'un mevcut krizi ve gelecek adımlar

Torino kulübü sezon başından beri oyun kalitesi ve sonuçlar konusunda istikrar sağlayamıyor:

Puan durumunda 8. sıra: Düzenli olarak Scudetto için mücadele eden bir kulüp için 9 hafta sonunda 8. sırada kalmak kabul edilemez bir durum olarak görülüyor;

Teknik direktör kararı süreci: Yönetimin önümüzdeki günlerde yapılacak iç toplantıda Spaletti'nin geleceği hakkında nihai kararı vermesi ve yeni teknik direktör atamasını gerçekleştirmesi bekleniyor.

Eğer yönetim değişikliğe karar verirse, Torino'da yeni bir tarihi dönemin başlaması ve dev kulübün Serie A'daki şampiyonluk yarışına geri dönme çabası önemli bir gelişme olacak.