Juventus Sardinya'da mağlubiyetten son anda kurtuldu

·45·Spor
Juventus Sardinya'da mağlubiyetten son anda kurtuldu

İtalya Serie A'nın 6. haftasında Sardinya Adası'nda oynanan kritik karşılaşmalardan birinde Torino ekibi Juventus, Cagliari'ye konuk oldu. Çekişmeli ve sert mücadeleye sahne olan karşılaşma 1-1'lik skorla berabere sonuçlandı.

Ev sahibinin öne geçmesi, Torino temsilcisini maç boyunca skoru kovalayan taraf olmaya zorladı ancak konuk ekip, normal sürenin bitimine kısa bir süre kala bulduğu kritik golle mağlubiyetten kurtuldu.

Hızlı hücum ve son dakikalarda gelen kurtuluş

Unipol Domus Stadyumu'nda oynanan mücadelenin kronolojisi şu şekilde gerçekleşti:

  • Maldini'nin golü ve üstünlük: 20. dakikada Cagliari forveti Daniel Maldini, yaptığı düzgün vuruşla Vicario'nun koruduğu kaleyi havalandırarak ev sahibini öne geçirdi: 1-0.

  • Torino ekibinin kesintisiz baskısı: Yediği golden sonra inisiyatifi tamamen eline alan Juventus birçok tehlikeli pozisyon yarattı ancak Sardinya ekibinin savunması uzun süre güven verdi.

  • Kolo Muani'den kritik puan: Ancak 81. dakikada Fransız forvet Randal Kolo Muani skoru eşitleyerek takımını kaçınılmaz bir mağlubiyetten kurtardı: 1-1.

Puan durumundaki son vaziyet

Bu beraberlik, her iki takımın da lig tablosundaki üst sıralar mücadelesini etkiledi:

  • Cagliari (4. sıra): Sansasyonel bir şekilde ilk dörtte yer alan Sardinya ekibi, puanını 13'e yükselterek zirve yarışındaki yerini korudu.

  • Juventus (6. sıra): Sardinya'da iki puan bırakan Torino kulübü, 11 puanla lig tablosunun 6. basamağında kaldı.

Serie A'nın önümüzdeki haftalarında liderlik ve UEFA Şampiyonlar Ligi bileti için mücadelenin daha da kızışması bekleniyor.

JuventusCagliariSardinyaSerie AFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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