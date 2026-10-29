Su üzerinde 40 km yarış: Çinli motosikletçi fizik kurallarını yıkarak rekor kırdı

·96·Spor
Su üzerinde 40 km yarış: Çinli motosikletçi fizik kurallarını yıkarak rekor kırdı

Çin'de bir ekstrem spor tutkunu, standart bir motosikletle su yüzeyinde hareket etme konusunda sansasyonel bir sonuca imza attı. Özel olarak modifiye edilmiş iki tekerlekli araçla su yüzeyini adeta bir kızak gibi kullanarak tam 40,74 kilometre mesafeyi kat etmeyi başardı ve resmen yeni bir dünya rekoru kırdı.

Daha önce bu alandaki en yüksek derece 31,8 kilometre idi. Yeni rekor, sadece önceki sonucu yaklaşık 9 kilometre geliştirmekle kalmadı, aynı zamanda karmaşık su kayağı (aquaplaning) tekniğiyle hız ve dengenin uzun süre korunabileceğini kanıtladı.

Dalgalar üzerindeki rekor nasıl gerçekleştirildi?

Video görüntülerinde bu benzersiz gösterinin tekniği ve önemli detayları açıkça görülüyor:

  • Motosiklet yapısı ve kayak sistemi: Motosikletin ön tekerleğinin altına, aracın suya batmasını engelleyen özel bir kayak düzeneği yerleştirildi;

  • Arka tekerlek ve yüksek hız: Motosikletin arka tekerleği, su üzerinde hareket etmek için tasarlanmış özel lastikler yardımıyla sürekli güçlü bir basınç oluşturarak suyu geriye itti ve ileri doğru hareket gücünü korudu;

  • Mutlak denge: Su üzerinde aquaplaning durumunu korumak, sürücüden saniyelik maksimum konsantrasyon ve fiziksel güç gerektiriyor; hızdaki anlık bir düşüş, motosikletin derhal suya batmasına neden olabilirdi;

  • Göl yüzeyindeki mesafe: Doğanın kucağındaki sakin bir su havzasında gerçekleştirilen bu rekor, kıyıdaki birçok izleyici ve etkinlik katılımcısı tarafından alkışlarla takip edildi.

31,8 km'den 40,74 km'ye: Ekstrem bitiş çizgisi

Bu tür ekstrem performanslar, mühendislik becerisini ve sporcunun dayanıklılık sınırlarını test ediyor:

  • Mesafe ölçeği: Su üzerinde 40 kilometreden fazla mesafeyi hiç durmadan kat etmek, sadece motor için büyük bir sınav değil, aynı zamanda sürücünün eklemleri ve kasları üzerinde de çok büyük bir yük oluşturuyor;

  • Sonucun tescili: Uzmanlar bu başarıyı, su sporları ve motosiklet sporlarının kesişim noktasındaki en uzun kesintisiz hidrodinamik hareket olarak değerlendiriyor.

Bu sıra dışı başarı, su sporları tarihinde yeni bir sayfa açtı ve modern mühendislik vizyonuyla en karmaşık doğa olaylarının bile fethedilebileceğini gösterdi.

Dünya RekoruEkstrem SporMotor SporlarıAquaplaningÇin
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Formula 1'de zafer: Antonelli, Austin'deki ABD Grand Prix'sinde sansasyonel bir galibiyet elde ettiFormula 1'de zafer: Antonelli, Austin'deki ABD Grand Prix'sinde sansasyonel bir galibiyet elde etti27 Ekim 21:54Issık Göl'de tarihi yarış: "Sudaki Formula-1" başladı (fotoğraf)Issık Göl'de tarihi yarış: "Sudaki Formula-1" başladı (fotoğraf)1 Ağustos 15:19Asya Oyunları'nda skandal: Çinli yorumcu Özbekistanlı yetkiliyi suçladıAsya Oyunları'nda skandal: Çinli yorumcu Özbekistanlı yetkiliyi suçladı5 Ekim 13:55Juventus'ta beklenmedik istifa öncesi: Spaletti'nin yerine Conte mi yoksa Deschamps mı gelecek?Juventus'ta beklenmedik istifa öncesi: Spaletti'nin yerine Conte mi yoksa Deschamps mı gelecek?Bugün 17:03İki kendi kalesine gol ve Provedel'in kurtarışları: Inter, Venezia'yı deplasmanda nasıl yendi?İki kendi kalesine gol ve Provedel'in kurtarışları: Inter, Venezia'yı deplasmanda nasıl yendi?Bugün 15:04Xabi Alonso, Liverpool karşısında alınan acı mağlubiyetin ardından neler söyledi?Xabi Alonso, Liverpool karşısında alınan acı mağlubiyetin ardından neler söyledi?Bugün 14:12
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

“Düğün olacak”: Sindorov’un dedesi Assaubayeva hakkında konuştu
“Düğün olacak”: Sindorov’un dedesi Assaubayeva hakkında konuştu
Ronaldo'nun annesi, oğlunun milli takımdan ayrılmasına ilk kez tepki gösterdi
Ronaldo'nun annesi, oğlunun milli takımdan ayrılmasına ilk kez tepki gösterdi
Batılı yorumcular Bakhodir Jalolov'un tarzını neden kabullenemiyor?
Batılı yorumcular Bakhodir Jalolov'un tarzını neden kabullenemiyor?
Erling Haaland Manchester City'den ayrılmaya karar verdi — yeni adresi belli oldu
Erling Haaland Manchester City'den ayrılmaya karar verdi — yeni adresi belli oldu
Manchester City — PSG maçının en zayıf oyuncuları açıklandı
Manchester City — PSG maçının en zayıf oyuncuları açıklandı
«Özbekistan ile sürekli oynamak itibarımızı zedeliyor» — Persepolis teknik direktörü
«Özbekistan ile sürekli oynamak itibarımızı zedeliyor» — Persepolis teknik direktörü
Manchester City'de beklenmedik isyan: Rico Lewis, Husanov nedeniyle takımdan ayrılmaya kararlı
Manchester City'de beklenmedik isyan: Rico Lewis, Husanov nedeniyle takımdan ayrılmaya kararlı
Husanov'a yol açıldı mı? İngiliz basını onun Manchester'daki geleceğini analiz etti
Husanov'a yol açıldı mı? İngiliz basını onun Manchester'daki geleceğini analiz etti