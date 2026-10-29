Su üzerinde 40 km yarış: Çinli motosikletçi fizik kurallarını yıkarak rekor kırdı

Çin'de bir ekstrem spor tutkunu, standart bir motosikletle su yüzeyinde hareket etme konusunda sansasyonel bir sonuca imza attı. Özel olarak modifiye edilmiş iki tekerlekli araçla su yüzeyini adeta bir kızak gibi kullanarak tam 40,74 kilometre mesafeyi kat etmeyi başardı ve resmen yeni bir dünya rekoru kırdı.

Daha önce bu alandaki en yüksek derece 31,8 kilometre idi. Yeni rekor, sadece önceki sonucu yaklaşık 9 kilometre geliştirmekle kalmadı, aynı zamanda karmaşık su kayağı (aquaplaning) tekniğiyle hız ve dengenin uzun süre korunabileceğini kanıtladı.

Dalgalar üzerindeki rekor nasıl gerçekleştirildi?

Video görüntülerinde bu benzersiz gösterinin tekniği ve önemli detayları açıkça görülüyor:

Motosiklet yapısı ve kayak sistemi: Motosikletin ön tekerleğinin altına, aracın suya batmasını engelleyen özel bir kayak düzeneği yerleştirildi;

Arka tekerlek ve yüksek hız: Motosikletin arka tekerleği, su üzerinde hareket etmek için tasarlanmış özel lastikler yardımıyla sürekli güçlü bir basınç oluşturarak suyu geriye itti ve ileri doğru hareket gücünü korudu;

Mutlak denge: Su üzerinde aquaplaning durumunu korumak, sürücüden saniyelik maksimum konsantrasyon ve fiziksel güç gerektiriyor; hızdaki anlık bir düşüş, motosikletin derhal suya batmasına neden olabilirdi;

Göl yüzeyindeki mesafe: Doğanın kucağındaki sakin bir su havzasında gerçekleştirilen bu rekor, kıyıdaki birçok izleyici ve etkinlik katılımcısı tarafından alkışlarla takip edildi.

31,8 km'den 40,74 km'ye: Ekstrem bitiş çizgisi

Bu tür ekstrem performanslar, mühendislik becerisini ve sporcunun dayanıklılık sınırlarını test ediyor:

Mesafe ölçeği: Su üzerinde 40 kilometreden fazla mesafeyi hiç durmadan kat etmek, sadece motor için büyük bir sınav değil, aynı zamanda sürücünün eklemleri ve kasları üzerinde de çok büyük bir yük oluşturuyor;

Sonucun tescili: Uzmanlar bu başarıyı, su sporları ve motosiklet sporlarının kesişim noktasındaki en uzun kesintisiz hidrodinamik hareket olarak değerlendiriyor.

Bu sıra dışı başarı, su sporları tarihinde yeni bir sayfa açtı ve modern mühendislik vizyonuyla en karmaşık doğa olaylarının bile fethedilebileceğini gösterdi.