Manchester City, yaz transfer döneminde bir başka nadir yeteneği kadrosuna kattığını kanıtlıyor. "Cityzens"in 19 yaşındaki Faslı orta sahası Ayyub Bouaddi, İngiltere Premier League'in en karmaşık istatistiksel alanlarından birinde mutlak lider konumunda.

Genç yaşına rağmen, orta sahadaki soğukkanlılığı ve rakibin yoğun presi altında topla kusursuz oynama yeteneğiyle analistlerin dikkatini çekiyor.

Gradient Sports analizi: Baskı altında mutlak rekor

İstatistik ve futbol analizi konusunda uzman saygın Gradient Sports portalının verilerine göre:

Fenomenal %93,3 isabet oranı: Bouaddi, rakibin aktif baskısı (presi) altında pas yaparken %93,3'lük bir isabet oranı kaydetti;

Premier League'deki en iyi sonuç: Bu, lig kapsamında en az 60 pas denemesi yapan tüm futbolcular arasındaki en yüksek oran;

Zorlu koşullarda karar verme: Genç orta saha oyuncusu, topu hızlıca kaybetmeden ve rakip oyuncularla çevrili olsa bile takım arkadaşlarını isabetli paslarla besleme konusunda ligin en deneyimli oyun kurucularını geride bıraktı.

Manchester City'deki ilk başarılar ve bir sonraki maç

Yaz transfer döneminde takıma katılan yetenekli oyuncu, Maresca'nın ekibine hızla uyum sağlıyor:

Sezon performansı: Faslı orta saha oyuncusu, bu sezon tüm turnuvalarda 8 maçta forma giydi ve şimdiden 2 asist yapmayı başardı;

Sıradaki sınav — Brighton maçı: 31 Ekim'de Manchester City, Premier League'in 9. haftasında kendi evinde tehlikeli rakibi Brighton'ı ağırlıyor;

Maç saati: Bu önemli karşılaşma Taşkent saatiyle 22:00'de başlayacak.

Ayyub Bouaddi'nin bu istikrarlı ve yüksek seviyeli performansı, onun önümüzdeki yıllarda sadece "Cityzens"in orta sahasının lideri değil, aynı zamanda dünyanın en değerli orta saha oyuncularından biri olabileceğini gösteriyor.