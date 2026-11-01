Özbek bisikletçiler Astana'daki uluslararası turnuvada 2 madalya kazandı

·11·Spor
Özbek bisikletçiler Astana'daki uluslararası turnuvada 2 madalya kazandı

Kazakistan'ın başkenti Astana'nın ev sahipliği yaptığı pist bisikleti «Astana Open Series» uluslararası puanlı yarışmasında Özbekistan milli takım üyeleri başarılı bir performans sergiliyor. Dünyanın güçlü sporcularının mücadele ettiği pistte ülkemizi temsil eden kadın bisikletçilerimiz, yüksek irade ve beceri sergileyerek milli takımımızın hanesine 2 madalya yazdırdı.

Özellikle madison disiplinindeki kıyasıya mücadele, izleyicilere gerçek bir spor azmi gösterdi.

Madison'da dram: Düşüş, toparlanma ve bronz madalya

Çiftler yarışında (madison) Özbekistan'ı temsil eden Samira Ismoilova ve Asal Rizayeva ikilisi başından itibaren üstünlüklerini gösterdi:

  • Yarış boyunca liderlik: Özbek ikili, pistteki şiddetli yarış boyunca uzun süre liderliği elinde tuttu;

  • Dramatik an: Bitiş çizgisine sadece 2 tur kala, kritik aşamada Asal Rizayeva beklenmedik bir şekilde düştü;

  • Kahramanca finiş: Sert darbeye rağmen genç sporcu hemen ayağa kalktı, yarışı sonuna kadar sürdürdü ve gösterdiği azim sayesinde ikili podyumun 3. basamağına çıkarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Samira Ismoilova'dan gümüş: Puanlı grup yarışı

Takımımızın liderlerinden Samira Ismoilova, bireysel programda da yüksek sonuç elde etti:

  • İkinci basamak: Puanlı grup yarışında Samira, deneyimli rakiplerine karşı başarılı bir direnç göstererek turnuvanın gümüş madalyasını kazandı;

  • İlk dörtte: Bu disiplinde aktif olarak yarışan Asal Rizayeva da finişe kadar mücadele etti ve sonunda 4. sırayı aldı.

Astana velodromunda elde edilen bu sonuçlar, sporcularımıza gelecek büyük turnuvalar öncesinde önemli puanlar kazandırdı.

Astana Open SeriesSamira IsmoilovaAsal RizayevaBisikletPist Bisikleti
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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