Bektemir Meliqo‘ziyev'in ekibi, Mungia'nın kemer maçı için neden izin verdiğini açıkladı

Profesyonel boksun süper orta sıkletinde beklenmedik perde arkası olayları yaşandı. Özbek boksör Bektemir Meliqo‘ziyev WBA şampiyonluk kemeri için resmi zorunlu aday olduğu bir dönemde, organizasyon Jaime Munguia'ya Erik Bazinyan'a (Nikita Zon) karşı unvan maçı yapması için özel izin verdi. Bu karar boks dünyasında çeşitli sorulara yol açmıştı.

İçeriden bilgi veren Jalol Ahmedov'un sunduğu verilere göre, Meliqo‘ziyev'in menajerlik grubu bu duruma neyin sebep olduğunu ve hangi şartlar karşılığında onay verildiğini detaylıca açıkladı.

Alvarez ve Alalshikh faktörü: WBA neden taviz verdi?

Görünüşe göre, Munguia ile Bazinyan arasındaki mücadelenin şampiyonluk statüsünde düzenlenmesi girişimi, dünya boksundaki en nüfuzlu isimlerden geldi:

Organizasyonların resmi talebi: Süper yıldız Saul «Canelo» Alvarez ve Suudi Arabistan Eğlence Genel İdaresi Başkanı Turki Alalshikh, WBA yönetimine doğrudan başvurarak bu maça şampiyonluk kemerinin konulmasını talep etti;

WBA'nın çıkarları: Organizasyon, Alvarez ve Alalshikh gibi güçlü ortaklarla ilişkileri bozmak istemedi ve sonuç olarak Meliqo‘ziyev'in ekibiyle belirli şartlar temelinde bir anlaşmaya varma yolunu seçti.

Özbek boksör reddetseydi ne olurdu?

Menajerlerin açıklamasına göre, eğer Meliqo‘ziyev tarafı bu teklifi kesin olarak reddetseydi, durum Bektemir için elverişli olmayan senaryolara göre gelişebilirdi:

Munguia — Bazinyan mücadelesi sıradan bir sıralama maçı olarak düzenlenebilirdi; En tehlikeli olasılık: Munguia'ya WBA «Süper» şampiyon statüsü verilip, Bektemir'e boş kalan «Regular» (normal) kemer için maç teklif edilmesi riski mevcuttu.

Belirleyici şart: Meliqo‘ziyev galiple ringe çıkacak

Böylesine karmaşık bir ortamda Bektemir Meliqo‘ziyev ve ekibi, uzun vadeli düşünerek en faydalı kararı aldı. İzin vermeleri karşılığında organizasyon ve yatırımcılardan resmi yazılı garanti aldılar:

Ana şart: Jaime Munguia ve Erik Bazinyan maçının galibi, bir sonraki maçını hiçbir istisna olmaksızın doğrudan Bektemir Meliqo‘ziyev'e karşı yapmak zorunda kalacak.

Böylece Özbek boksör, 1 numaralı zorunlu aday statüsünü korudu ve bir sonraki aşamada doğrudan dünya şampiyonluk kemeri için mutlak maç hakkını garantiledi.