Beklenmedik şov: Mahmud Muradov aynı anda 6 rakibini mağlup etti (video)

·20·Spor
Beklenmedik şov: Mahmud Muradov aynı anda 6 rakibini mağlup etti (video)

Karma dövüş sanatları dünyasında nadir görülen ve büyük ses getiren bir karşılaşma gerçekleşti. Özbekistanlı ünlü dövüşçü ve eski UFC temsilcisi Mahmud Muradov, oktagonda bir gecede art arda 6 rakibine karşı çıkarak fenomenal bir sonuç sergiledi.

Mücadele boyunca Muradov, 6 rakibinin tamamını sırayla nakavt ederek üstün profesyonel becerisini bir kez daha kanıtladı.

Oktagondaki 6 karşılaşmanın kronolojisi: Adım adım zafer

Videolarda dövüşün her kritik aşaması ve rakiplerin art arda mağlup edilişi net bir şekilde kaydedildi:

  • 1. rakip (32. saniye): Güvenli başlangıç ve ilk nakavt. Mücadele başladıktan sadece yarım dakika sonra Muradov, rakibini net ve sert bir vuruşla yere sererek ilk zaferini erken elde etti.

  • 2. rakip: Yerde güçlü baskı (Ground and Pound). Bir sonraki rakibine karşı mücadelede üstün pozisyonu ele geçiren Muradov, yukarıdan sürekli sert darbeler indirerek rakibini savunmasız bıraktı.

  • 3. rakip (58. saniye): Oktagon kafesi kenarında saldırı. Üçüncü dövüşçü oktagon kenarına sıkıştırıldı, ağır darbeler serisi altında kaldı ve direnmeyi bırakmak zorunda kaldı.

  • 4. rakip (1 dakika 17 saniye): Tam kontrol ve pes ettirme. Dördüncü rakiple olan karşılaşmada da yerde mutlak üstünlük sergilendi ve hakem maçı durdurmaya karar verdi.

  • 5. rakip (2 dakika 04 saniye): Erken biten bir başka dövüş. Rakibinin her türlü saldırı girişimini engelleyen Muradov, art arda darbelerle beşinci dövüşçüyü de erken saf dışı bıraktı.

  • 6. rakip (2 dakika 44 saniye): Hakem müdahalesi ve final noktası. Son rakip yere yıkıldıktan sonra Muradov'un devam eden darbeleri üzerine hakem araya girerek maçı durdurdu ve gecenin altıncı zaferini tescilledi.

Hak edilmiş bir zafer ve rakiplerin takdiri

6 rakibin tamamı art arda mağlup edildikten sonra baş hakem, Mahmud Muradov'un elini mutlak galip olarak havaya kaldırdı. Mağlup olan «The Kotlárs» takımı temsilcileri de oktagonun ortasında durarak Özbek sporcunun güç ve beceri açısından açık ara üstün olduğunu kabul ettiler.

Bu zafer, profesyonel beceri, taktik ve dayanıklılığın birleştiği noktada birden fazla rakibin direncinin bile faydasız olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Mahmud MuradovMMAThe KotlársDövüş SporlarıÖzbekistan
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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