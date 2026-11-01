Shomurodov ve Fayzullayev'den gol şovu: Başakşehir 5-2 kazandı (video)

Türkiye Süper Ligi'nin 10. haftasında oynanan karşılaşma, Özbek futbolseverler için gerçek bir bayrama dönüştü. Sahasında Samsunspor'u konuk eden İstanbul Başakşehir, 5-2'lik skorla farklı ve ikna edici bir galibiyet elde etti.

Bu gollü mücadelede Özbekistan Milli Takımı'nın iki yıldızı — Eldor Shomurodov ve Abbosbek Fayzullayev rakip fileleri havalandırarak takımlarının galibiyetine büyük katkı sağladı.

Özbek ikilinin başarısı ve maçın kronolojisi

Mücadele ev sahibinin tam saha baskısıyla başladı ve gollerle dolu geçti:

Shomurodov'dan hızlı gol (10. dakika): Maçın henüz 10. dakikasında tecrübeli forvet Eldor Shomurodov yeteneğini konuşturarak perdeyi açtı — 1-0;

İlk yarıda üstünlük: 25. dakikada Andreas Skov Olsen ve 41. dakikada Bayram rakip ağları sarsarak ilk yarıda ev sahibinin üstünlüğünü perçinledi;

Savunmacıdan gol (75. dakika): İkinci yarıda Ba, takımının dördüncü golünü atarak farkı daha da açtı;

Fayzullayev'in noktayı koyan vuruşu (90+1. dakika): 78. dakikada oyuna dahil olan Abbosbek Fayzullayev, uzatma dakikalarında (90+1) rakip fileleri havalandırarak maçın skorunu belirledi.

Konuk ekipte Koulibaly (22') ve Tavsan (84') golleri kaydeden isimler oldu.

Puan durumundaki vaziyet

Bu galibiyet İstanbul Başakşehir'e kritik üç puan kazandırdı:

İstanbul Başakşehir: Puanını 14'e yükselterek ligde 10. sıraya yerleşti;

Samsunspor: Ağır bir mağlubiyet alan konuk ekip, 4 puanla tehlikeli bölgede, 17. sırada kaldı.

Maç raporu:

Türkiye Süper Ligi, 10. Hafta

İstanbul Başakşehir — Samsunspor 5-2

Goller: Eldor Shomurodov 10, Koulibaly (22'), Andreas Skov Olsen 25, Bayram 41, Ba 75, Tavsan (84'), Abbosbek Fayzullayev 90+1.

İstanbul Başakşehir kadrosu:

Muhammed, Karbownik, Emin, Ba, Saba, Kaluzinski, Kemen, Brnić (Fayzullayev, 78), Olsen (Sari, 78), Shomurodov (Visca, 83), Selke (Yıldırım, 67).