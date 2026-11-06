4 maçta 12 puan: Bournemouth Çekya'da irade gösterdi ve Avrupa Ligi lideri oldu

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4 maçta 12 puan: Bournemouth Çekya'da irade gösterdi ve Avrupa Ligi lideri oldu

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında bir dizi çekişmeli ve kıran kırana geçen karşılaşma oynandı. Kıtadaki dünkü maçlar sürpriz sonuçlar, son dakikalardaki dramatik goller ve puan durumundaki keskin değişikliklerle akıllarda kaldı.

İngiliz kulübü Bournemouth, Prag'da iradeli bir galibiyet alarak %100'lük sonuçla turnuvanın lideri olurken, Londra'da "Crystal Palace" hakemin uzatma dakikalarında mağlubiyetten kurtuldu.

Bournemouth durmuyor: 4 maçta 12 puan ve 1. sıra

Haftanın en dikkat çekici sonuçlarından biri Çekya'nın başkenti Prag'da kaydedildi:

  • İradeli geri dönüş: Ev sahibi Sparta, 35. dakikada Singate'nin golüyle öne geçmişti. Ancak İngiliz kulübü ikinci yarıda oyunun kontrolünü tamamen eline aldı;

  • İkinci yarıda üç vuruş: 57. dakikada Adams dengeyi sağlarken, 81. dakikada Evanilson ve 90. dakikada Ryan rakip kaleyi havalandırarak Bournemouth'a 3-1'lik net bir galibiyet getirdi;

  • Mutlak liderlik: Oynadığı 4 maçın tamamını kazanarak maksimum 12 puan toplayan Andoni Iraola'nın öğrencileri, Avrupa Ligi genel puan tablosunun 1. sırasında tek başına yer alıyor.

Londra'da drama: Kamada 90. dakikada mağlubiyetten kurtardı

Londra'daki Selhurst Park Stadyumu'nda oynanan karşılaşma ev sahibi ekip için oldukça zor geçti:

  • Erken gol: Alman kulübü Hoffenheim, henüz 7. dakikada Prass'ın isabetli vuruşuyla skoru açtı (0-1);

  • Son dakika kurtuluşu: Maçın normal süresi sona ererken, 90. dakikada Japon orta saha oyuncusu Daichi Kamada rakip fileleri havalandırarak "Crystal Palace"ı kaçınılmaz bir mağlubiyetten kurtardı (1-1);

  • Puan durumu: Bu beraberlik İngiliz kulübünün 4 puanla 22. sırada kalmasını sağladı.

San Sebastian'da savaşçı beraberlik: Real Sociedad ve Lyon berabere

İspanya'da oynanan merkez maçlardan birinde taraflar yenişemedi:

  • Oskarsson'un cevabı: Ev sahibi ekipte 28. dakikada İzlandalı yetenek Orri Oskarsson skoru açtı;

  • Tolisso'nun beraberlik golü: İkinci yarının başında, 54. dakikada Fransızların tecrübeli orta saha oyuncusu Corentin Tolisso cevap golünü atarak tabeladaki nihai 1-1'lik skoru belirledi;

  • Puan dağılımı: Beraberliğin ardından Lyon 7 puanla turnuva tablosunun 8. sırasında yer alırken, Bask ekibi 5 puanla 18. sırada bulunuyor.

Maç raporları: UEFA Avrupa Ligi, 4. hafta

  • Sparta (Çekya) — Bournemouth (İngiltere) 1:3

    • Goller: Singate (35) — Adams (57), Evanilson (81), Ryan (90).

  • Crystal Palace (İngiltere) — Hoffenheim (Almanya) 1:1

    • Goller: Kamada (90) — Prass (7).

  • Real Sociedad (İspanya) — Lyon (Fransa) 1:1

    • Goller: Oskarsson (28) — Tolisso (54).

UEFA Avrupa LigiBournemouthCrystal PalaceReal SociedadFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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