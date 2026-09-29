Akbar Jo‘rayev Aichi-Nagoya'da dünya rekorunu kırdı

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Akbar Jo‘rayev Aichi-Nagoya'da dünya rekorunu kırdı

Özbekistan halter sporu, Aichi-Nagoya-2026 Asya Oyunları'nda bir başka tarihi sonuca daha imza attı. Milli takım üyemiz Akbar Jo‘rayev, koparma disiplininde 197 kilogramı kaldırarak yeni bir dünya rekoru kırdı.

Bu sonuç, sadece Asya Oyunları'ndaki en parlak performanslardan biri olmakla kalmadı, aynı zamanda Özbek sporcunun halter tarihindeki bir sonraki büyük adımı oldu.

197 kilogram — yeni dünya rekoru

Aichi-Nagoya-2026 kapsamında halter müsabakalarına katılan Akbar Jo‘rayev, koparma disiplinindeki bir sonraki denemesini gerçekleştirdi.

Sporcumuz 197 kilogramlık ağırlığı başarıyla kaldırarak, bu disiplindeki dünya rekorunu yeniledi.

Böylece Jo‘rayev, Asya Oyunları'nda sadece madalya mücadelesiyle değil, aynı zamanda dünya rekorunu kırmasıyla da Özbekistan delegasyonunun dikkatini bir kez daha üzerine çekti.

197 kilogramlık sonuç, sporcunun fiziksel hazırlığını ve üst düzey müsabakalarda baskı altında bile potansiyelini tam olarak sergileyebildiğini gösterdi.

Ancak asıl mücadele henüz bitmedi

Akbar Jo‘rayev'in Aichi-Nagoya'dakiperformansı koparma ile sınırlı değil.

Halterde nihai sonuç iki disiplin olan — koparma ve silkme sonuçlarının toplamı ile belirlenir.

Bu nedenle sporcumuz için en önemli aşamalardan biri henüz önümüzde.

Şimdi Jo‘rayev, silkme disiplininde de yeteneklerini sergileyecek. Bu disiplin tamamlandıktan sonra sporcunun toplam sonucu ve müsabakadaki nihai sıralaması belli olacak.

Özbekistan delegasyonu için bir başka tarihi an

Aichi-Nagoya-2026 Asya Oyunları'nda Özbek sporcular çeşitli branşlarda yüksek sonuçlar elde etmeye devam ediyor.

Akbar Jo‘rayev'in 197 kilogramlık dünya rekoru ise ülke delegasyonu için bir başka büyük olay haline geldi.

İşin en ilginç yanı, Jo‘rayev henüz yarışmayı tamamlamadı. Koparmadaki rekorun ardından tüm dikkatler şimdi silkme disiplinine çevrildi.

197 kilogram — tarihe geçen bir rakam. Şimdi ise Akbar Jo‘rayev'in önünde bir görev daha var: dünya rekoruyla başlayan performansını Asya Oyunları'ndaki yüksek bir nihai sonuçla taçlandırmak.

Özbek şampiyonun bir sonraki performansı, onun Aichi-Nagoya-2026'daki nihai sonucunu belirleyecek. Ancak bir şey şimdiden kesin: Akbar Jo‘rayev, Japonya'daki Asya Oyunları'na yeni bir dünya rekoruyla başladı.

Akbar Jo‘rayevAichi-Nagoya-2026Asya OyunlarıHalterÖzbekistan
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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