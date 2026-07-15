52 yıl sonra milli takımı 2026 Dünya Kupası'na taşıyan teknik direktör ayrıldı

·67·Spor
52 yıl sonra milli takımı 2026 Dünya Kupası'na taşıyan teknik direktör ayrıldı

Haiti milli takımı için tarihi 2026 Dünya Kupası sonrası beklenmedik bir karar alındı. Milli takımı 52 yıllık aradan sonra dünya kupasına taşıyan Sébastien Migné, teknik direktörlük görevinden ayrıldı.

Tarihi vizeden sonra veda

Haiti Futbol Federasyonu, 53 yaşındaki Fransız teknik adam Sébastien Migné ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı.

Sözleşmenin tarafların karşılıklı anlaşmasıyla feshedildiği belirtildi. Federasyon, teknik direktöre milli takımın başındaki profesyonelliği, işine olan bağlılığı ve özverisi için teşekkür etti.

Bu veda sıradan bir kadro değişikliği değil. Çünkü Migné, Haiti futbol tarihine özel bir iz bıraktı; takımı 1974'ten sonra ilk kez Dünya Kupası'na taşıdı.

52 yıllık bekleyişe nokta koyan hoca

Haiti için 2026 Dünya Kupası'na katılmak, tüm ülke futbolunda büyük bir olay oldu. Takım, 52 yıl sonra dünyanın en prestijli turnuvasında yer alma fırsatı yakaladı.

Migné tam da bu sonuçla hatırlanacak. Federasyon da yaptığı açıklamada, onun çalışmasının Haiti milli takımına tarihi bir vize getirdiğini özellikle vurguladı.

Teknik Direktör

Sébastien Migné

Uyruğu

Fransa

Yaşı

53

Haiti'de göreve başladığı yıl

2024

En büyük başarısı

2026 Dünya Kupası vizesi

Karar

sözleşme karşılıklı anlaşma ile feshedildi

Dünya Kupası'nda sonuçlar ağır oldu

Haiti için dünya kupasında yer almak başlı başına tarihi bir başarıydı. Ancak sahada takım için sınavlar çok zorlu geçti.

S Grubu'nda Haiti; Brezilya, Fas ve İskoçya ile karşılaştı. Takım üç maçtan da mağlup ayrıldı:

Rakip

Sonuç

Brezilya

0:3

Fas

2:4

İskoçya

0:1

Böylece Haiti grubu dördüncü sırada tamamlayarak turnuvaya erken veda etti.

Sonuç kötü ama hikaye büyüktü

İlk bakışta üç mağlubiyet bir başarısızlık gibi görünebilir. Ancak Haiti özelinde mesele sadece skorlar değil.

Takım yarım asırdan fazla bir süre sonra Dünya Kupası'na döndü. Bu, ülkenin futbolu, taraftarlar ve tüm Haiti toplumu için ruhsal açıdan büyük bir olaydı.

Migné'nin öğrencileri gruptan çıkamasa da, Haiti futbolunu yeniden dünya sahnesine taşıdılar. Bazen futbolda en büyük zafer kupa değil, yeniden inanma hissidir.

Federasyon teşekkürlerini iletti

FHF, resmi açıklamasında Migné'nin Haiti futbolunun gelişimine yaptığı katkılardan dolayı samimi teşekkürlerini sundu.

Federasyon, teknik direktörün görev süresinin Haiti milli takımının 2026 Dünya Kupası'na aldığı tarihi vize ile hatırlanacağını vurguladı.

Bu açıklama, teknik direktörle vedalaşmanın sert bir kriz değil, saygı çerçevesinde tamamlanmış bir iş birliği olarak görüldüğü anlamına geliyor.

Haiti'de şimdi yeni bir dönem başlıyor

Migné'nin ayrılışı Haiti milli takımı için yeni soruları beraberinde getiriyor. Federasyonun önünde şimdi takımı bir sonraki elemeler ve uluslararası turnuvalara hazırlayacak yeni bir uzman bulma görevi var.

Önemli olan, Haiti'nin 2026 Dünya Kupası'ndan sonra geriye değil, ileriye bakması gerektiğidir. Çünkü tarihi vizenin tesadüfi bir olay olarak kalmaması için sistemli çalışmanın devam etmesi şart.

Yeni teknik direktörün temel görevi; Migné'nin başlattığı süreci kaybetmemek, takımı rekabetçi kılmak ve grup aşamasındaki ağır derslerden doğru sonuçlar çıkarmak olacaktır.

Migné ismi tarihe geçecek

Sébastien Migné, Haiti milli takımından ayrıldı. Ancak ismi ülke futbol tarihinde kalacak.

Çünkü o, takımı 52 yıllık aradan sonra Dünya Kupası'na taşıyan teknik direktör olarak hatırlanacak. Dünya Kupası'ndaki sonuçlar tartışılabilir ancak tarihi vize ayrı bir sayfa.

Şimdi soru şu: Haiti bu tarihi dönüşü gelecekte istikrarlı bir büyümeye dönüştürebilecek mi?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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