Dünya Kupası 2026. İngiltere — Arjantin: Finale bir adım kaldı

Bugün 2026 Dünya Kupası'nın ikinci finalisti belli olacak. Atlanta'daki Mercedes-Benz Stadyumu'nda İngiltere ve Arjantin milli takımları karşı karşıya gelecek; kazanan taraf finalde İspanya ile şampiyonluk mücadelesi verecek.

Atlanta'da büyük futbol gecesi

2026 Dünya Kupası artık karar aşamasına geldi. İlk yarı finalde İspanya, Fransa'yı 2-0 mağlup ederek finale yükseldi.

Şimdi tüm gözler İngiltere — Arjantin maçına çevrildi. Bu karşılaşma sadece final için bir mücadele değil, aynı zamanda futbol tarihinin en ilginç rekabetlerinden birinin yeni bir bölümüdür.

Mücadele ABD'nin Atlanta şehrindeki Mercedes-Benz Stadyumu'nda oynanacak. Maç TSİ 00:00'da başlayacak.

Temel bilgiler

Maç İngiltere — Arjantin Turnuva Dünya Kupası 2026, Yarı Final Stadyum Mercedes-Benz Stadyumu, Atlanta Hakem Ismail Elfath Başlama saati 00:00, TSİ Kazanan kiminle oynayacak? Finalde İspanya ile

Hakem — Ismail Elfath

Karşılaşmaya ABD'li hakem Ismail Elfath liderliğindeki hakem ekibi atandı.

Bu karar da özel bir dikkat çekti. Çünkü İngiltere ve Arjantin arasındaki maçta her pozisyon, her ikili mücadele ve her karar büyük bir baskı altında olacak.

Böyle bir maçta hakemin sadece kuralları bilmesi yetmez; sahadaki gerilimi, tarihi rekabeti ve yıldız oyuncuların yarattığı baskıyı da yönetebilmesi gerekir.

İngiltere için büyük fırsat

İngiltere bu maça büyük umutlarla çıkıyor. Thomas Tuchel'in öğrencileri finale çıkmak için fiziksel güçlerini, taktik disiplinlerini ve hızlı hücumlarını kullanmak zorunda.

Harry Kane, Jude Bellingham, Declan Rice ve diğer lider oyuncular için bu sadece bir yarı final değil. Bu, İngiliz futbolu için bir başka tarihi fırsat.

Özellikle Arjantin gibi deneyimli ve büyük maçları iyi bilen bir rakibe karşı yapılacak hataların bedeli ağır olabilir.

Arjantin şampiyonluğu koruyor

Arjantin, 2026 Dünya Kupası'na son şampiyon unvanıyla geldi. 2022'de Katar'da Lionel Messi önderliğindeki takım, Fransa'yı penaltılarla mağlup ederek tarihi bir zafere ulaşmıştı.

Şimdi Scaloni'nin öğrencileri tekrar finale çıkmanın eşiğinde. Bu nesil için yeni bir final, futbol tarihinde yeni bir sayfa demek.

Ancak İngiltere'ye karşı oynamak kolay olmayacak. Burada sadece teknik değil, karakter de belirleyici olacak.

Messi faktörü yine merkezde

Arjantin denince akla gelen ilk isim Lionel Messi oluyor. 39 yaşında olmasına rağmen oyunu tek bir hamleyle değiştirebilen bir oyuncu olmaya devam ediyor.

İngiltere için temel görev, Messi'yi 90 dakika boyunca tamamen 'etkisiz hale getirmek' değil, onun rahat alan bulmasını ve topla buluşmasını kısıtlamak olacaktır.

Eğer Arjantin, Messi'yi rahat bir şekilde topla buluşturabilirse, İngiltere için gece çok zor geçebilir.

İspanya finalde bekliyor

İlk finalist belli oldu: İspanya. Luis de la Fuente'nin takımı, Fransa karşısında soğukkanlılığı, oyun kontrolü ve savunma disipliniyle 2-0 kazandı.

Yani İngiltere veya Arjantin, finalde İspanya'nın yüksek presine, top hakimiyetine ve teknik oyununa karşı hazır olmalı.

Bu yarı finalin değeri de burada: Kazanan sadece finale çıkmakla kalmayacak, dünya şampiyonu olmak için son ve en zorlu sınava çıkacak.

Dünya Kupası 2026 karar anında

2026 Dünya Kupası ABD, Meksika ve Kanada'da düzenleniyor. Turnuva 11 Haziran'da başladı ve 19 Temmuz'daki finalle sona ermesi planlanıyor.

48 takımlı yeni formatta artık her şey birkaç maça indirgendi. İspanya finalde. Fransa üçüncülük için mücadele edecek. İngiltere ve Arjantin ise bugün futbol gecesinin en büyük sorusuna yanıt verecek.

Her şey tek bir maça bağlı

İngiltere için bu, yıllardır süren hayale bir adım daha yaklaşmak demek. Arjantin için ise şampiyonluk unvanını korumak ve Messi neslinin tarihi yürüyüşünü sürdürmek.

Atlanta'daki yarı finalde detaylar belirleyici olacak: İlk gol, orta saha mücadelesi, hakem kararları, Messi'nin bir pası veya Bellingham'ın bir koşusu.

Sizce finalde İspanya'nın rakibi kim olur — İngiltere mi yoksa Arjantin mi?