Kuzey Amerika sahalarında gerçekleşecek olan 2026 FIFA Dünya Kupası, bugünlerde dünyanın en tanınmış spor uzmanlarının ve yorumcularının odak noktasında. Özellikle, Dünya Kupası etkinliklerini yerinden takip etmek için Meksika'da bulunan ünlü ve deneyimli Rus spor yorumcusu Aleksandr Shmurnov, bu küresel turnuvadaki çalışmalarına efsanevi Azteca Stadyumu'ndan başlıyor. Uzman, bu görkemli arenada tarihi çıkışını yapacak olan Özbekistan Milli Takımı ve takımın Dünya Kupası'ndaki şansları hakkında analizlerini paylaştı.

“Abduqodir Husanov — dünyanın en güçlü savunmacısı!”

Tanınmış yorumcu, konuşması sırasında Manchester City formasıyla İngiliz ve dünya futbolunda adından söz ettirmeyi başaran Özbek futbolcu Abduqodir Husanov'u özel olarak övdü. Shmurnov, onun sadece Özbekistan Milli Takımı'nın lideri değil, aynı zamanda tüm dünya futbolunda kendi pozisyonunun en parlak ve eşsiz temsilcilerinden biri olduğunu vurguladı.

Aleksandr Shmurnov'un Abduqodir Husanov hakkındaki özel görüşü: “Abduqodir Husanov sadece bir yetenek değil, gerçek bir süper yıldız! Şahsi fikrime göre, şu an gezegenimizin en güçlü ve yetenekli savunmacısıdır. Özbekistan Milli Takımı'nın Dünya Kupası'ndaki temel umutları ve başarıları büyük ölçüde bu gencin sergileyeceği oyuna bağlı. UEFA Şampiyonlar Ligi ve Premier League'de edindiği üst düzey deneyim, muazzam fiziksel gücü ve dünyanın en tehlikeli forvetlerini etkisiz hale getirme yeteneği, onu takımın en belirleyici figürü haline getiriyor”.

Aşağıdaki resmi siyasi-sportif ve taktik analiz tablosu aracılığıyla, Özbekistan Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası grup aşamasındaki durumu, Aleksandr Shmurnov'un belirttiği avantajlar ve sorunlar hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz:

Milli takımın çıkış yapacağı stadyum Gruptaki en tehlikeli ve ana rakipler Takımın yıldızı ve kulübü Uzman tarafından verilen yüksek değerlendirme Kadroyla ilgili temel sorunlar ve eksiklikler Başarıya ulaşmanın temel taktik faktörü Azteca Stadyumu

(Meksika başkenti) • Portekiz

• Kolombiya Abduqodir Husanov

(Manchester City) “Dünyanın en iyi savunmacısı” Husanov'un gölgesinde kalan daha sıradan bir kadro görünümü Çelik gibi takım disiplini ve doğru savunma

Cannavaro'nun öğrencileri için başarının anahtarı

Bununla birlikte, Rus uzman gerçeklere de bakılması gerektiğini hatırlattı. Onun sözlerine göre, temsilcilerimiz oldukça zorlu bir "ölüm grubu"nda yer alıyor. Portekiz ve Kolombiya gibi devlere karşı kadro derinliği ve oyuncuların bireysel yetenekleri açısından denk bir mücadele vermek kolay olmayacak.

Shmurnov ayrıca, diğer kadro üyelerinin rakip yıldızların yanında biraz daha sönük kaldığını gizlemedi. Bu nedenle, sahadaki tüm sorunları sadece Husanov'un omuzlarına yüklemek doğru olmaz. Artık başantrenör Fabio Cannavaro'nun öğrencileri için en önemli faktör çelik gibi bir takım disiplinidir. Eğer "Beyaz Kurtlar" sahada doğru ve düzenli savunma yapabilir, bölgeler arasındaki mesafeyi sıkı tutabilir ve hücumdaki kısıtlı fırsatları maksimum düzeyde değerlendirebilirlerse, her türlü güçlü rakibe karşı sürpriz yapabilirler. Taraftarlar ise temsilcilerimizden sadece galibiyet bekliyor.

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