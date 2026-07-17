Messi lider, ancak reytingde en büyük sıçramayı başka bir yıldız yaptı

2026 Dünya Kupası belirleyici aşamaya yaklaşırken, turnuvanın en iyi futbolcuları sıralamasında önemli değişiklikler yaşandı. Lionel Messi hala zirvede, ancak yarı finallerden sonra en büyük yükselişi İspanya'nın liderlerinden biri kaydetti.

The Athletic, Dünya Kupası'nda mücadele eden futbolcuların güncellenmiş sıralamasını yayınladı.

Messi birinciliği korudu

Arjantin milli takımı forveti Lionel Messi, yarı final maçlarından sonra da sıralamanın ilk basamağında kalmaya devam etti.

Fransa milli takımı forveti Kylian Mbappé da yerini koruyarak ikinci oldu. İlk üçü ise İspanyol orta saha oyuncusu Rodri tamamladı.

Rodri 15 basamak yükseldi

Güncellenmiş sıralamadaki en büyük değişiklik Rodri ile ilgili oldu.

İspanyol futbolcu, önceki listeye göre 15 basamak yükselerek üçüncü sıraya yerleşti. Turnuvanın belirleyici aşamalarındaki performansı, sıralamadaki bu keskin yükselişin nedeni oldu.

Ayrıca İspanya temsilcileri Pau Cubarsí ve Aymeric Laporte de üçer basamak yükseldi.

İngiliz futbolcular sıralamada geriledi

İngiltere milli takımının Arjantin'e karşı yarı finaldeki mağlubiyeti, takım oyuncularının konumunu da etkiledi.

Jude Bellingham ve Harry Kane birer basamak geriledi. Fransa temsilcileri Ousmane Dembélé ve Michael Olise ise üçer sıra kaybetti.

Dünya Kupası'nın en iyi 10 futbolcusu

The Athletic tarafından hazırlanan güncellenmiş sıralama şu şekildedir:

Lionel Messi — Arjantin, yerini korudu; Kylian Mbappé — Fransa, yerini korudu; Rodri — İspanya, 15 basamak yükseldi; Jude Bellingham — İngiltere, 1 basamak geriledi; Harry Kane — İngiltere, 1 basamak geriledi; Erling Haaland — Norveç, 1 basamak geriledi; Aymeric Laporte — İspanya, 3 basamak yükseldi; Pau Cubarsí — İspanya, 3 basamak yükseldi; Michael Olise — Fransa, 3 basamak geriledi; Ousmane Dembélé — Fransa, 3 basamak geriledi.

Final sıralamayı değiştirebilir

Turnuvanın son maçları henüz oynanmadı. Bu nedenle final ve üçüncülük maçından sonra sıralamada tekrar değişiklikler olabilir.

Özellikle Messi, Mbappé ve Rodri'nin belirleyici maçlardaki performansı, turnuvanın en iyi futbolcusunun belirlenmesinde büyük önem taşıyacak.