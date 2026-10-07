Özbekistan FIFA sıralamasında bir basamak yükseldi

·4·Spor
Özbekistan FIFA sıralamasında bir basamak yükseldi

FIFA, milli takımların güncel sıralamasını yayınladı. Sonbahar uluslararası maçlarının ardından Özbekistan milli takımı bir basamak yükselerek dünya sıralamasında 59. sıraya yerleşti.

Bu sonuçla Özbekistan, Asya milli takımları arasında altıncı sırada yer alıyor.

Dünya sıralamasında ilk dört değişmedi. İspanya liderliğini korudu. Onu Arjantin, Fransa ve İngiltere takip ediyor.

Portekiz iki basamak yükselerek ilk beşe girdi ve 5. sıraya yerleşti. Brezilya bir basamak gerileyerek 6. sıraya düştü. Fas da bir basamak gerileyerek 7. sırada yer aldı.

İlk onu Belçika, Hollanda ve Meksika milli takımları tamamladı.

FIFA sıralamasındaki ilk on:

• İspanya
• Arjantin
• Fransa
• İngiltere
• Portekiz
• Brezilya
• Fas
• Belçika
• Hollanda
• Meksika

Asya milli takımları arasında en iyi derece Japonya'ya ait. Japonya dünya sıralamasında 17. sırada bulunuyor.

İran 23., Avustralya 26., Güney Kore 32., Suudi Arabistan 55. sırada yer aldı. Özbekistan ise 59. basamakta.

Asya'nın ilk onu:

• Japonya, 17. sıra
• İran, 23. sıra
• Avustralya, 26. sıra
• Güney Kore, 32. sıra
Suudi Arabistan, 55. sıra
• Özbekistan, 59. sıra
• Katar, 60. sıra
• Irak, 63. sıra
• BAE, 65. sıra
• Ürdün, 72. sıra

FIFA SıralamasıÖzbekistan Milli TakımıJaponyaPortekizFutbol
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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