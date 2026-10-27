Taşkent'te Futbol: Özbekistan, Rusya'ya Karşı En Güçlü Kadrosuyla mı Sahaya Çıkacak?

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Taşkent'te Futbol: Özbekistan, Rusya'ya Karşı En Güçlü Kadrosuyla mı Sahaya Çıkacak?

FIFA takvimindeki Kasım ayı uluslararası maç haftasında, Özbekistan A Milli Futbol Takımı prestijli bir hazırlık maçına çıkacak. İki tarafın anlaşması uyarınca, bu kritik karşılaşma 12 Kasım'da Taşkent'te düzenlenecek.

Yaklaşan maç her iki ülkenin spor camiasında büyük ilgi uyandırıyor. Özellikle ünlü Rus teknik direktör Yuri Syomin maçın stratejik önemi hakkında görüşlerini belirtirken, Özbekistan Futbol Federasyonu (UFA), milli takımın tüm önemli lejyonerlerinin sahada olacağını doğruladı.

«Dünya Kupası katılımcısı ile maç»: Yuri Syomin'in değerlendirmesi

Rus futbolunun efsanevi teknik direktörü Yuri Syomin, Taşkent'te gerçekleşecek karşılaşmaya değinerek rakip olarak Özbekistan'ın seviyesini yüksek buldu:

  • Rakibin yüksek statüsü: «Özbekistan milli takımına karşı oynanacak maç özel bir öneme sahip olacak, bu takım Dünya Kupası'nda yer almış bir ekip»;

  • Taşkent'teki atmosfer: «En önemlisi, maçın Taşkent'te oynanacak olması. Bu sadece taraftarlar için değil, aynı zamanda milli takımımız için de gerçek bir deplasman maçı olarak çok ilginç olacak» dedi Syomin.

Tüm yıldızlar kadroda: UFA, kadroyla ilgili şüphelere son noktayı koydu

Rus uzmanlar ve taraftarlar, Rusya Premier Ligi'nde parlayan veya şu anda orada forma giyen Özbek yıldızların katılımını merak ediyordu. UFA Milli Takımlar Departmanı Başkanı Usman Toshev bu konuya tam bir açıklık getirdi:

  • En güçlü kadro sahada olacak: «Özbekistan milli takımı, Rus futbolculara karşı en güçlü kadrosuyla sahaya çıkacak. Bundan emin olabilirsiniz, tüm yıldızlarımız kadroda olacak»;

  • Başlıca yıldızların isimleri: Usman Toshev'in sözlerine göre, maçta Abbosbek Fayzullayev, Eldor Shomurodov, Abduqodir Husanov, Oston O‘runov ve diğer ana liderler tam kadro yer alacak.

İkili tarih ve Rusya milli takımının durumu

Bu karşılaşma, iki takımın tarihindeki ikinci randevu olarak kaydedilecek:

  • 2022'deki beraberlik: Özbekistan ve Rusya milli takımları ilk kez 2022 yılında Taşkent'teki Pahtakor Merkez Stadyumu'nda karşı karşıya gelmişti. O dramatik ve çekişmeli geçen maçta gol sesi çıkmamıştı (0:0);

  • Uluslararası kısıtlamalar faktörü: Rusya milli takımları ve kulüpleri, Şubat 2022'den bu yana FIFA ve UEFA kararıyla resmi uluslararası müsabakalardan men edilmiş olup, katıldıkları son büyük turnuva 2022 Avrupa Şampiyonası olmuştu;

  • FIFA sıralaması: Şu anda resmi müsabakalara katılamasa da, Rusya milli takımı FIFA dünya sıralamasında 35. sırada yer almaktadır.

Özbekistan — Rusya hazırlık maçı künyesi

Göstergeler ve veriler

Detaylar

Maç tarihi

12 Kasım

Maçın yeri

Taşkent şehri

Statü

FIFA günleri kapsamında uluslararası hazırlık maçı

Özbekistan kadrosu

Tüm liderler kadroda (Shomurodov, Husanov, Fayzullayev, O‘runov)

Rakip sıralaması

Rusya — FIFA sıralamasında 35. sırada

Önceki maç

2022, Taşkent: 0:0 (beraberlik)

Uzman görüşleri

«Özel öneme sahip bir deplasman maçı» — Yuri Syomin

Özbekistan Milli TakımıUFAYuri SyominÖzbekistan-RusyaHazırlık Maçı
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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