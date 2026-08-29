Liverpool'da neler oluyor? Anfield'daki dramanın ardından yine puan kaybı!

İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Liverpool'un kendi sahasında Nottingham Forest'ı ağırladığı, Anfield'da yaşanan 4 gollü drama ve Merseyside ekibinin üst üste ikinci haftada puan kaybetmesinin detaylarını içeren analiz makalesi:

Anfield'da 4 gollü gerilim: Liverpool yine puan kaybetti ve henüz galibiyetle tanışamadı!

İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında, sürpriz gelişmelere sahne olan en önemli maçlardan biri oynandı. Ligin iddialı ekiplerinden Liverpool, kendi evinde, efsanevi Anfield Stadyumu'nda Nottingham Forest kulübünü konuk etti. Çekişmeli ve tempolu geçen mücadele 2-2'lik skorla beraberlikle sonuçlandı.

Böylece Merseyside ekibi, Premier Lig'in yeni sezonunda çıktığı ilk iki haftada üst üste ikinci beraberliğini alarak henüz galibiyet sevinci yaşayamadı.

Anfield'da gol şovu: Liverpool iki kez skoru eşitledi

Karşılaşma konuk ekibin yoğun baskısı ve hızlı kontra ataklarıyla başladı:

24. dakika (0-1): Nottingham Forest forveti Ndoye, ev sahibi ekibin savunma hatasını iyi değerlendirerek skoru açtı;

60. dakika (1-1): İkinci yarıda baskısını artıran Liverpool'da Alexander Isak dengeyi sağladı;

70. dakika (1-2): 10 dakika sonra konuk ekip lehine penaltı kararı verildi ve Morgan Gibbs-White 11 metrelik vuruşu kusursuz bir şekilde gole çevirerek Nottingham'ı tekrar öne geçirdi;

82. dakika (2-2): Maçın sonlarına doğru Daniel Munoz belirleyici golü atarak Liverpool'u ağır bir mağlubiyetten kurtardı.

Maç raporu ve takım kadroları

Premier Lig, 2. Hafta

Liverpool — Nottingham Forest — 2-2

Goller: Ndoye 24 (0-1), Isak 60 (1-1), Gibbs-White 70-pen. (1-2), Munoz 82 (2-2).