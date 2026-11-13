2023-2025 yılları arasında Moskova'nın CSKA kulübünün formasını giyen ve onlarla birlikte Rusya Kupası ile Süper Kupa'yı kazanan Abbosbek Fayzullayev, şu anda İstanbul'un «Başakşehir» kulübünde top koşturuyor. Buna rağmen, hâlâ «ordu takımı»nın maçlarını takip ettiğini ve şampiyon olmalarını dilediğini gizlemedi.

Özbekistan milli takımı orta saha oyuncusu Abbosbek Fayzullayev kariyeri, eski kulübü CSKA ve taraftarları ile Türkiye Süper Ligi'ndeki gözlemleri hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Moskova'daki karşılaşmalar sırasında eski takım arkadaşlarıyla bir araya gelen oyuncumuz, Rusya'daki günlerini güzel anılarla yad etti.

Ayrıca okuyun · 12 Kasım Eldor Shomurodov, Aleksey Batrakov'un Türkiye'deki performansı hakkında ne dedi?

«CSKA taraftarlarına orada oynadığım dönem için minnettarım. Hâlâ tüm maçlarını izliyorum, onlar için endişeleniyor ve destekliyorum. Bu sezon şampiyon olmalarını istiyorum. Bunu başarabilirler», dedi Abbosbek Fayzullayev.

Abbosbek Fayzullayev'in kariyeri ve itirafları Bilgiler ve detaylar Mevcut kulübü «İstanbul Başakşehir» (Türkiye, ikinci sezon) CSKA'daki başarıları Rusya Kupası ve ülke Süper Kupası sahibi (2023-2025 yılları) Eski takım arkadaşının görüşü Ivan Oblyakov, Abbosbek'in CSKA'daki ortamı ve iletişimi özlediğini söyledi Değerlendirilen futbolcu Aleksey Batrakov («Galatasaray») — yüksek seviye ve golleri

Aleksey Batrakov'un «Galatasaray»daki oyunu hakkında

Ayrıca oyuncumuz, Türkiye ligi lideri «Galatasaray» formasıyla kariyerine çok başarılı bir başlangıç yapan yetenekli futbolcu Aleksey Batrakov'un performansına da yüksek not verdi.

«Batrakov'un seviyesi çok yüksek. Bunu "Galatasaray"da kanıtlıyor. Onu izlemek keyifli. Gol attığını görmek de ayrı bir zevk», diye ekledi Özbek futbolcu.

Ivan Oblyakov'un sıcak anıları

Moskova'nın CSKA kulübü ve Rusya milli takımı orta saha oyuncusu Ivan Oblyakov gazetecilerle yaptığı sohbette Abbosbek Fayzullayev ile buluşmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi:

«Abbos ile maç öncesi samimi bir sohbet ettik, onu gördüğümüz için her zaman mutluyuz. İyi bir spor formunda. Söylediğine göre CSKA'yı takip ediyor, oradaki ortamı ve takım içi iletişimi özlemiş. Türkiye'deki durumunu sorduk, her şeyin harika olduğunu söyledi», dedi Oblyakov.

Sizce, Abbosbek Fayzullayev'in Avrupa ve Türkiye ligindeki tecrübesi, gelecekteki futbol kariyerinde daha yüksek zirvelere ulaşmasına ne kadar yardımcı olacak? Yorumlarınızı bekliyoruz!