De la Fuente: «Ronaldo oynamasa daha iyi olurdu»

·45·Spor
De la Fuente: «Ronaldo oynamasa daha iyi olurdu»

İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente, 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Portekiz ile oynayacakları kritik maç öncesinde Cristiano Ronaldo hakkında açıklamalarda bulundu.

İspanyol çalıştırıcı, 41 yaşındaki golcünün karakterine ve profesyonelliğine övgüde bulundu. Aynı zamanda Ronaldo'nun sahada olması durumunda İspanya savunmasının bir saniye bile dikkatini dağıtmaması gerektiğini vurguladı.

«Ona olan saygımı hiç gizlemedim»

De la Fuente, Ronaldo'nun her zaman büyük hedefler belirlemesini ve yıllar geçmesine rağmen üst düzey seviyede kalmasını özellikle takdir etti.

«Ronaldo'ya olan saygımı hiçbir zaman gizlemedim. Onun karakterini, yüksek hedefler koyabilme becerisini ve her zaman kendini geliştirme arzusunu çok takdir ediyorum» dedi İspanyol teknik adam.

Ronaldo hala yeni başarılar istiyor

İspanyol hocaya göre, Portekizli yıldız futbolda şimdiden devasa bir miras bırakmış olmasına rağmen bununla yetinmiyor.

«Cristiano, yarattığı büyük mirasla yetinmiyor. Daha fazla başarıya ulaşmak istiyor» ifadelerini kullandı de la Fuente.

Bir anlık hata maçın kaderini belirleyebilir

Teknik direktör, Ronaldo'yu ceza sahası yakınında boş bırakmanın son derece tehlikeli olduğunu belirtti.

«Sahada onu bir saniye bile gözden kaçıramazsınız. Tehlikeli bölgedeki bir anlık dikkatsizlik maçın kaderini tayin edebilir» dedi.

«Oynamamasını tercih ederdim»

De la Fuente, rakip liderin maçta yer almamasının İspanya için daha iyi olacağını hem şaka hem de ciddiyetle dile getirdi.

«Dürüst olmak gerekirse, oynamamasını tercih ederdim. Ancak sahada olacağını düşünüyorum» şeklinde konuştu İspanyolların hocası.

Ronaldo Dünya Kupası'nda üç gol attı

Cristiano Ronaldo, 2026 Dünya Kupası'nda şu ana kadar çıktığı dört maçta üç gol kaydetti.

Şimdi ise İspanya'ya karşı oynanacak İber derbisinde Portekiz'in en büyük kozlarından biri olacak. Bir tarafta de la Fuente'nin övdüğü güçlü orta saha, diğer tarafta ise bir anda maçın kaderini değiştirebilecek Ronaldo. Sahada sakin anlar az olacak.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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