İspanya teknik direktörü itiraf etti: Fransa daha da güçlendi

İspanya milli takımı, 2026 Dünya Kupası finaline bir adım kala en ciddi sınavlarından birine hazırlanıyor. Luis de la Fuente, Fransa ile oynanacak yarı final öncesinde rakibin oldukça güçlendiğini kabul etti, ancak İspanya'nın da yerinde saymadığını vurguladı.

“Fransa çok güçlendi”

İspanya teknik direktörü Luis de la Fuente, Fransa milli takımı hakkında temkinli ve saygılı ifadeler kullandı.

“Son karşılaşmamızdan bu yana Fransa çok güçlendi. Fransız oyuncular bireysel anlamda gelişim kaydetti” dedi.

Ona göre, Kylian Mbappe ve Ousmane Dembele daha da gelişim gösterdi, tüm Fransa takımı ise önceki karşılaşmalardan sonra daha ileri bir seviyeye ulaştı.

Bu sözler, yarı final öncesinde rakibi övmekten ziyade gerçek bir tehdidi kabul etmek gibi görünüyor. Çünkü Fransa'da bir anda maçın kaderini değiştirebilecek çok sayıda oyuncu bulunuyor.

İspanya da değişti

De la Fuente, Fransa'nın gelişimini kabul etse de İspanya'nın da eski halinde kalmadığını özellikle belirtti.

“Buna rağmen biz de yerimizde saymıyoruz” dedi İspanyol teknik adam.

Bu, İspanya'nın yarı finale nasıl bir ruh haliyle çıktığını gösteriyor: rakibe saygı var ama korku yok.

İspanya son yıllarda topa sahip olma, hızlı pas trafiği, yüksek pres ve genç oyuncuların cesur oyunuyla yeniden büyük bir güç haline geldi. Şimdi bu tarz, Fransa'nın hızlı ve bireysel yetenek odaklı hücumuna karşı test edilecek.

Mbappe ve Dembele — temel tehdit

De la Fuente özellikle Mbappe ve Dembele'nin isimlerini zikretti. Bu boşuna değil.

Mbappe, Fransa hücumunun ana yüzü olmaya devam ediyor. Hız, şut ve boş alan kullanımı konusunda dünyanın en tehlikeli oyuncularından biri.

Dembele ise kanattaki keskin hareketleri, bire bir pozisyonlardaki üstünlüğü ve beklenmedik kararlarıyla İspanya savunmasına ciddi sorunlar çıkarabilir.

Fransa'nın silahı İspanya için tehlike Mbappe'nin hızı savunma arkasında boş alan bırakma riski Dembele'nin driblingi kanatlarda bire bir pozisyonlar Takım gelişimi sadece tek bir oyuncuyu marke etmek yeterli değil Bireysel yetenek tek bir pozisyonda maçın kaderi değişebilir

İspanya için temel görev, Fransa'nın yıldızlarına en iyi oyunlarını sergileme fırsatı vermemek.

İlk finalist belli oluyor

Fransa ile İspanya arasındaki yarı final 14 Temmuz'u 15 Temmuz'a bağlayan gece oynanacak. Karşılaşma TSİ 00:00'da başlayacak.

Kazanan takım, 2026 Dünya Kupası'nın ilk finalisti olacak.

Bu maç sadece bir yarı final değil. İki farklı futbol anlayışının çarpışması: İspanya topa hükmetmeye çalışırken, Fransa hızlı hücumlar ve bireysel yetenekle darbe vurmayı hedefliyor.

Yarı finalde küçük detaylar belirleyicidir

Böyle maçlarda favoriden bahsetmek zor. İspanya, son Avrupa şampiyonu olarak büyük bir özgüvenle sahaya çıkacak. Fransa ise büyük turnuvalarda nasıl kazanılacağını çok iyi bilen bir takım.

Bu aşamada hatalı bir pas, bir duran top veya hızlı bir kontratak tüm maçın senaryosunu değiştirebilir.

Basitçe söylemek gerekirse, burada “sonra düzeltiriz” modu yok. Yarı finalde hataların bedeli anında ödenir.

İspanya'nın cevabı ne olacak?

De la Fuente, Fransa'nın güçlendiğini açıkça kabul etti. Ancak sözlerinde İspanya'nın kendi gücüne olan inancı da hissediliyor.

Artık tüm sorular sahada çözülecek: İspanya topa sahip olarak Fransa'yı durdurabilecek mi, yoksa Mbappe ve Dembele yarı finalin kaderini birkaç pozisyonda belirleyecek mi?

Cevap 14 Temmuz'u 15 Temmuz'a bağlayan gece belli olacak.