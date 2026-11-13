Mauricio Pochettino, Manchester United'ın yeni teknik direktörü!

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Mauricio Pochettino, Manchester United'ın yeni teknik direktörü!

İngiltere'nin Manchester Unitedkulübü, teknik heyetindeki değişiklikleri resmen duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, tanınmış uzman Mauricio Pochettino Kırmızı Şeytanlar'ın yeni teknik direktörü olarak atandı. Taraflar arasında 2029 yılına kadar geçerli uzun vadeli bir sözleşme imzalandı.

Pochettino'nun zengin deneyimi ve ABD milli takımındaki performansı

Arjantinli teknik adam, İngiltere Premier League'in zorluklarına yabancı değil. Daha önce Premier League'in önde gelen kulüplerinde, özellikle Southampton, Tottenham ve Chelsea takımlarında başarılı bir şekilde görev yapmıştı.

Ayrıca son yıllarda ABD milli takımını çalıştırarak, 2026 Dünya Kupası'nda son 16 turuna kadar yükselmişti. Onun uluslararası arenadaki tecrübesi, Manchester UnitedManchester Unitedyönetiminin dikkatini çeken temel faktörlerden biri oldu.

Mauricio Pochettino'nun Kariyeri

Temel Göstergeler ve Bilgiler

Yeni Kulüp ve Sözleşme

Manchester United, 2029'a kadar

Premier League'deki eski kulüpleri

Southampton, Tottenham, Chelsea

Son görev yeri

ABD Milli Takımı (2026 Dünya Kupası Son 16)

Önündeki ilk görev

Premier League puan durumundaki krizden çıkış

Puan durumundaki zor durum ve Anfield sınavı

Bilindiği üzere Manchester United, bu sezonu oldukça zor geçiriyor. Şu anda Manchester ekibi, İngiltere Premier League puan tablosunda 18. sırada yer alıyor.

Yeni teknik direktörü çok zorlu sınavlar bekliyor. Özellikle Pochettino yönetimindeki Manchester United, Premier League'in bir sonraki haftasında ezeli rakibi Liverpool'a konuk olacak ve bu mücadele Anfield stadyumunda oynanacak. Teknik adam için bu, takımdaki en ciddi ve sorumluluk gerektiren ilk maçlardan biri olacak.

Sizce Mauricio Pochettino, zor durumdaki Manchester United'ı krizden çıkarıp üst sıralara taşıyabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» editör
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