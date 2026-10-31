Estevao'nun resitali: Xabi Alonso, Chelsea'nin yeni yıldızına övgüler yağdırdı

İngiltere Premier League'in merkez mücadelesinde Chelsea, kendi sahasında Manchester Unitedtakımını 2-0 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı. Londra'daki bu karşılaşma, 'Maviler'in genç ofansif orta sahası Estevao için gerçek bir resitale dönüştü; Brezilyalı yetenek, bu sezon Premier League'de ilk kez ilk 11'de sahaya çıktı.

Maçın ardından Chelsea teknik direktörü Xabi Alonso saygın Sky Sports yayınına verdiği röportajda genç yıldızın performansını, ilk 11 tercihinin arkasındaki taktik planı ve Brezilyalı harika çocuğun potansiyelini heyecanla anlattı.

«İlk 11'de oynayacağını önceden biliyordu»: Alonso'nun kritik planı

Xabi Alonso, kadro seçimindeki sürpriz kararın tesadüf olmadığını ve bunun önceden hazırlanmış bir plan olduğunu açıkladı:

«Normalde maçtan önce kadro bilgilerini gizli tutarım ve açıklamam. Ancak Tottenham maçından hemen sonra Estevao ile şahsen konuşmuştuk; o bugün Manchester United'a karşı ilk dakikadan itibaren sahaya çıkacağını o zamandan biliyordu. Bu güvene en üst düzeyde karşılık verdi ve artık daha fazla süre almayı hak ettiğini pratikte kanıtladı. Böylesine büyük bir maça tamamen hazırdı. Her teknik direktör oyuncusundan tam olarak böyle bir reaksiyon bekler. Bu yüzden onun adına içtenlikle mutluyum.»

Taraftarlarla bağ ve yorulana kadar mücadele

İspanyol teknik adam, Estevao'nun Stamford Bridge tribünleriyle kurduğu bağı ve sahadaki özverisini özellikle vurguladı:

Sahadaki özgürlük: «Estevao sadece oynamadı, futboldan gerçekten keyif aldı ve taraftarlarla harika bir bağ kurmayı başardı», diye ekledi Alonso;

Tüm gücüyle hareket: «Skoru açmaya çok yaklaştı, maçın sonuna kadar tüm gücünü harcadı ve sahayı tamamen yorgun bir şekilde terk etti. Bu, kariyerindeki en unutulmaz günlerden biri oldu»;

Taktiksel seçimin nedeni: «Neden özellikle Manchester United? Çok net bir planım vardı. Estevao'nun bu maçta takıma büyük katkı sağlayacağına yürekten inanıyordum ve rakip savunma için sürekli ciddi bir tehdit oluşturarak potansiyelini sergiledi.»

Ofsaytın kurtardığı Manchester Unitedİptal edilen iki gol

Estevao'nun bu maçtaki hareketliliği, Manchester ekibinin savunmacıları için tam bir baş ağrısı oldu. Karşılaşma boyunca Brezilyalı harika çocuk, rakip kaleyi iki kez havalandırmayı başardı ancak her iki pozisyonda da hakemler ofsayt kararı vererek golleri iptal etti.

Buna rağmen, 2-0'lık net galibiyet ve genç orta sahanın parlak başlangıcı, Xabi Alonso'nun öğrencilerinin şampiyonluk yarışındaki yürüyüşünü yeni bir seviyeye taşıyor.