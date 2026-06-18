Özbek Boksörleri Dünya Kupası'na Başarılı Bir Başlangıç Yaptı

Boks dünyasının bir sonraki büyük ve prestijli organizasyonu olan Dünya Kupası mücadeleleri kızıştı. Dünyanın en güçlü boksörlerinin toplandığı bu prestijli turnuvada, Özbekistan milli takım temsilcileri de ilk maçlarına çıktılar. Ringdeki sert ve amansız çarpışmalar, yerel boks tutkunlarına büyük heyecan ve mutluluk yaşattı.

Özbekistan Boks Federasyonu basın servisinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü programda yer alan maçlarda temsilcilerimiz çoğunlukla net galibiyetler elde ederek bir üst tura yükselme sorununu olumlu şekilde çözdüler.

Sitora Turdibekova ve Abdumalik Halokov'dan güvenli başlangıç

Turnuvanın bugünkü karşılaşmaları, kadınlar -60 kg sıkletinde ülkemizi temsil eden yetenekli sporcumuz Sitora Turdibekova ile başladı. Japonya'nın güçlü rakibi Ayaka Taguchi'ye karşı ringe çıkan sporcumuz, maça yüksek tempoda başladı. Her iki sporcunun da tüm güçlerini ortaya koyduğu, oldukça ilgi çekici ve sert geçen mücadelenin sonunda Turdibekova, hakemlerin 3:2 skorundaki kararıyla galip gelerek bir sonraki raunda yükseldi.

Erkekler kategorisinde ise -60 kg'da ülkemizin ana umutlarından biri olan deneyimli Abdumalik Halokov, ilk turu rahatlıkla geçti. Ringde Venezuela temsilcisi Vilson Solorzano ile karşı karşıya gelen Halokov, beklendiği gibi ilk saniyelerden itibaren rakibine hiçbir şans tanımadı. Üç raunt boyunca belirgin bir üstünlük kuran Abdumalik, haklı olarak 5:0 skoruyla mutlak galibiyetini tescilledi.

Aşağıdaki özel spor analiz tablosu aracılığıyla, Dünya Kupası'nın bugünkü programında yer alan Özbek boksörlerin elde ettiği sonuçları ve rakiplerini yakından inceleyebilirsiniz:

Temsilcimiz ve sıklet Rakip sporcu ve ülke Maç sonucu Bir sonraki aşama durumu • Sitora Turdibekova (-60 kg) • Ayaka Taguchi (Japonya) • 3 : 2 (Galibiyet) • Başarıyla geçti / Play-off • Abdumalik Halokov (-60 kg) • Vilson Solorzano (Venezuela) • 5 : 0 (Net galibiyet) • Başarıyla geçti / Play-off • Shavkatjon Boltayev (-70 kg) • Joonsu Kim (Güney Kore) • 3 : 2 (Galibiyet) • Başarıyla geçti / Play-off • Javohir Ummataliyev (-80 kg) • Sabirjan Akkalikov (Kazakistan) • 3 : 2 (Zorlu galibiyet) • Başarıyla geçti / Play-off • Samandar Olimov (-55 kg) • Amin Mammadzada (Azerbaycan) • 1 : 4 (Mağlubiyet) • Turnuvadan ayrıldı

Kritik derbide galibiyet ve beklenmedik mağlubiyet

Bugünün en heyecanlı ve merkezi maçlarından biri -80 kg sıkletinde gerçekleşti. Kura sonucu, temsilcimiz Javohir Ummataliyev ilk aşamada turnuvanın favorilerinden Kazak boksör Sabirjan Akkalikov ile ringe çıktı. İki komşu ülke temsilcisi arasındaki mücadele gerçek bir savaş alanına döndü. İrade ve dayanıklılık sergileyen Javohir, çok sert geçen bu karşılaşmada rakibini 3:2 skoruyla mağlup ederek turnuvanın en büyük sürprizlerinden birine imza attı.

Ayrıca, -70 kg'da Dünya Kupası'ndaki ilk maçına çıkan Shavkatjon Boltayev de Koreli Joonsu Kim ile girdiği kıyasıya mücadelede hakemlerin 3:2 skorundaki kararıyla önemli bir galibiyet elde etti.

Maalesef bugünkü program milli takımımız için tamamen kayıpsız geçmedi. -55 kg sıkletinde ülkemizi temsil eden genç ve gelecek vaat eden boksörümüz Samandar Olimov, Azerbaycanlı deneyimli Amin Mammadzada ile olan maçında potansiyelini tam olarak yansıtamadı ve 1:4 skoruyla şansını kaybederek turnuvadaki yolculuğunu erken noktalamak zorunda kaldı.

Zamin spor yorumcularının son notu: İlk gün mücadeleleri, Özbek boks ekolünün dünyada hala öncü olduğunu bir kez daha kanıtladı. Özellikle Ummataliyev'in Kazakistan temsilcisine karşı kazandığı zafer ve Halokov'un şık galibiyeti, diğer sporcularımız için büyük bir motivasyon kaynağı olacaktır. Temsilcilerimize sonraki aşamalarda da sadece altın madalyalara doğru yürümelerini diliyoruz!

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