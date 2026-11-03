Satranç tarihinde mutlak rekor: Sindorov ve Gukesh 140 yıllık geleneği yeniliyor

·1·Spor
Satranç tarihinde mutlak rekor: Sindorov ve Gukesh 140 yıllık geleneği yeniliyor

Dünya satranç tacı için yapılacak bir sonraki mücadele, insanlık satranç tarihine en genç şampiyonluk düellosu olarak resmen kaydedilecek. Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE) basın servisinin bildirdiğine göre, bu tarihi karşılaşmada Özbekistan'ın gururu, uluslararası büyükusta Javohir Sindorov mevcut dünya şampiyonu, Hintli genç dahi Gukesh Dommaraju'ya karşı hamle yapacak.

FIDE, 1886'dan beri düzenlenen dünya şampiyonluğu maçları arasında en genç beş finalin reytingini resmen açıkladı. Buna göre, Sindorov ile Gukesh arasındaki mücadele tüm zamanların rekorlarını kırarak ilk sırada yer aldı.

Kasparov ve Karpov rekoru geride kaldı

Kesin hesaplamalara göre, ilk partinin başlayacağı gün iki dahinin yaşı şu şekilde olacak:

  • Gukesh Dommaraju: 20 yaş 179 gün;

  • Javohir Sindorov: 20 yaş 351 gün.

İki finalistin toplam yaşı hesaplandığında, bu mücadele satranç dünyasındaki tüm önceki yaş rekorlarını, 1984 yılında Garry Kasparov ile Anatoliy Karpov arasında geçen efsanevi karşılaşmanın rekoru da dahil olmak üzere tamamen geride bırakıyor.

Satranç tarihindeki en genç 5 şampiyonluk karşılaşması (FIDE reytingi)

  1. Gukesh — Javohir Sindorov (2026): 20 yaş 179 gün + 20 yaş 351 gün;

  2. Ding Liren — Gukesh (2024): 32 yaş 32 gün + 18 yaş 180 gün;

  3. Carlsen — Karjakin (2016): 25 yaş 347 gün + 26 yaş 304 gün;

  4. Carlsen — Caruana (2018): 27 yaş 344 gün + 26 yaş 102 gün;

  5. Kasparov — Karpov (1984): 21 yaş 150 gün + 33 yaş 110 gün.

Cenevre'deki süper maç: Ödül havuzu ve tarihler

Dünya satranç tacının yeni sahibini belirleyecek büyük karşılaşmanın detayları belli oldu:

  • Tarih ve yer: Bu müsabaka bu yılın 24 Kasım ile 12 Aralık tarihleri arasında İsviçre'nin Cenevre şehrinde gerçekleştirilecek;

  • Ödül havuzu: Müsabakanın toplam ödül havuzu 2,5 milyon ABD doları olarak belirlendi;

  • Sindorov'un tarihi yükselişi: Hatırlatmak gerekirse, Javohir Sindorov 2026 Adaylar Turnuvası'nda tüm ünlü rakiplerini geride bırakarak satranç tahtası için mücadele etme hakkını tarihi bir şekilde kazanmıştı.

Tüm dünya satranç camiasının gözü Kasım ayı sonunda İsviçre'ye çevrilecek; orada yeni neslin en güçlü iki büyükustası dünya tacı için savaşa girecek.

Javohir SindorovGukesh DommarajuFIDEDünya Satranç ŞampiyonasıSatranç
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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