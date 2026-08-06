Kazakistan'ın en güçlü satranççısı Semerkant'taki olimpiyata geliyor

·120·Spor
Kazakistan'ın en güçlü satranççısı Semerkant'taki olimpiyata geliyor

Kazakistan'ın en güçlü satranççılarından biri ve kadınlar arasında dünyanın önde gelen büyükustaları arasında gösterilen Bibisora Asaubayeva 46. Dünya Satranç Olimpiyatı'nda ülkesinin kadın milli takımına liderlik edecek. Bu bilgi Dünya Satranç Federasyonu (FIDE) tarafından resmen açıklandı.

FIDE tarafından açıklanan resmi kadroya göre, kadınlar dünya sıralamasında 5. sırada yer alan Asaubayeva, Kazakistan'ın en büyük umudu olarak Semerkant'ta düzenlenecek prestijli turnuvada mücadele edecek.

Kazakistan kadın milli takımında ayrıca, dünya genç kızlar sıralamasında 2. sırada yer alan Alua Nurman, 4. sıradaki Meruyert Kamalidenova ile birlikte yetenekli satranççılar Elnaz Kaliaxmet ve Zarina Nurgaliyeva da yer alıyor.

Uzmanlara göre bu kadro, Kazakistan'ın turnuvada yüksek bir derece elde etme şansını daha da artırıyor. Özellikle dünya sıralamasında üst sıralarda bulunan satranççıların aynı takımda buluşması, milli takımı turnuvanın başlıca favorilerinden biri haline getiriyor.

Bilgi olarak, 46. Dünya Satranç Olimpiyatı bu yıl 15-27 Eylül tarihleri arasında Semerkant'ta düzenlenecek. FIDE'nin katılımcı reytinglerine göre Kazakistan kadın milli takımı turnuvanın dördüncü seribaşı takımı olarak değerlendiriliyor ve madalya mücadelesinin başlıca ekiplerinden biri kabul ediliyor.

KazakistanSemerkantBibisara AssaubayevaFIDE
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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