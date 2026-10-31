José Mourinho, Real Madrid'in Racing maçı kadrosunu açıkladı

·30·Spor
José Mourinho, Real Madrid'in Racing maçı kadrosunu açıkladı

İspanya La Liga'nın 11. haftasında Real Madrid, deplasmanda Racing'e konuk olacak. Karşılaşma 1 Kasım günü Taşkent saatiyle 20:15'te başlayacak. Madrid ekibinin şampiyonluk yarışındaki konumu için büyük önem taşıyan bu maç öncesinde teknik direktör José Mourinho maçın genişletilmiş kadrosunu resmen açıkladı.

Taraftarlar için en dikkat çekici nokta, takımın iki lider isminin yaklaşan maçta 'Eflatun-Beyazlılar'a yardımcı olamayacak olmasıydı. Brezilyalı kanat oyuncusu Vinícius Júnior cezası nedeniyle maçı kaçırırken, orta sahanın dinamosu Federico Valverde de nihai listede yer almadı.

Real Madrid'in resmi kadrosu

José Mourinho'nun yönetimindeki şu oyuncular deplasman mücadelesi için seçildi:

  • Kaleciler: Thibaut Courtois, Andriy Lunin, Mestre;

  • Defans: Éder Militão, Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold, Ibrahima Konaté, Marc Cucurella, Carreras, Antonio Rüdiger, Denzel Dumfries;

  • Orta Saha: Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni, Arda Güler, Bernardo Silva, Tiago Pitarch;

  • Forvet: Endrick, Kylian Mbappé, Espi, Brahim Díaz, Yan Diomande.

Puan durumundaki durum ve baskı

Lig tablosunun zirvesinde rekabet her zamankinden daha şiddetli bir hal aldı:

  • 3. sıra: Real Madrid şu anda lider Atlético ve Barcelona'nın ardından 3. sırada yer alıyor;

  • Puan kaybına tahammül yok: Zirveyle farkı kapatmak ve yarıştan kopmamak için Racing deplasmanında galibiyet, Mourinho'nun takımı için ertelenemez bir görev.

Real MadridLa LigaJosé MourinhoRacingFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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