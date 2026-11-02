José Mourinho, Santander'deki farklı galibiyetin ve takımdaki değişimin sırrını açıkladı
İspanya La Liga'nın 11. haftasında deplasmanda Racing kalesine 3 gol gönderen Real Madrid, şampiyonluk yarışındaki baskıyı artırdı. Maçın ardından basın toplantısına katılan Real Madrid Teknik Direktörü José Mourinho; oyuncularının performansı, hücum oyuncularının savunmadaki özverisi ve takım içi atmosfer hakkında samimi açıklamalarda bulundu.
Portekizli teknik adam, takımın daha fazla gol atabileceğini vurgulayarak yıldız oyuncuların taktik disipline uymalarından duyduğu memnuniyeti gizlemedi.
«Skor 5-0 olabilirdi»: Sardinero'daki tehlike ve pres
Mourinho, farklı bir galibiyet alınmasına rağmen maç boyunca dikkati elden bırakmamanın önemini şöyle açıkladı:
Rakip taraftarların baskısı: «Skor 3-0 iken bile yerel taraftarlar Racing'i sürekli ileriye taşıdı, bu yüzden maç sonuna kadar tehlike sürdü. Rakip bir gol bulsaydı, psikolojik üstünlüğü ele geçirebilirdi»;
Değerlendirilemeyen pozisyonlar: Mourinho'ya göre, yaratılan tehlikeli pozisyonlar göz önüne alındığında Madrid ekibi sahadan 4-0 veya 5-0'lık bir skorla ayrılabilirdi;
Yüksek presin sırrı: Zorlu geçen bir haftanın ardından takım, yüksek baskı ve pres sayesinde Racing'in kendi sahasındaki agresif oyununu tamamen etkisiz hale getirmeyi başardı.
Yıldızların özverisi: Mbappe, Bellingham ve Diomande savunmada
Real'in hocası, takımın savunma disiplinini özellikle övgüyle karşılayarak hücum oyuncularının sorumluluklarına değindi:
Mbappe'nin emeği: «Şu anda tüm futbolcular aynı özveriyle çalışıyor. Jude Bellingham ve Ousmane Diomande gibi hatta Kylian Mbappenin bile pres yaparak geriye döndüğünü gördüm. Hücum oyuncuları takımın menfaati için kendilerini esirgemezlerse, bu tüm kadroya büyük katkı sağlar»;
Takımsal gelişim: Bu özveri sayesinde Real her geçen gün gelişerek gerçek bir bütünlük sergiliyor ve çok değerli 3 puanı hanesine yazdırıyor.
«Oyuncular isteklerimi artık anlıyor»: Doğru yoldaki Real
Teknik adam, takımla uyum sürecinin tamamlanmak üzere olduğunu ve ilişkilerin güçlendiğini belirtti:
İnsani ilişkiler ve sistem: «Başlangıçta anlaşılması güç olan bazı noktaları artık kavrıyorum. Futbolcular da beni daha iyi tanıdı ve hangi taleplerimin zorunlu olduğunu anladılar»;
Fikir ve yetenek uyumu: Mourinho'nun vardığı sonuç; teknik fikirlerinin oyuncuların bireysel yetenekleriyle tam bir uyum içinde olduğu ve 'Kraliyet Kulübü'nün şu anda şampiyonluk yolunda en doğru rotada ilerlediği yönünde.
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