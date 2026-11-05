Mourinho, Valverde'ye verdiği özel talimatı ve play-off planını açıkladı

Valverde'ye verilen özel görev: «Federico'yu oyuna alırken, boş alanlara daha fazla koşu yapmasını, hız katmasını ve hücum hattını güçlendirmesini istedim. Bunu mükemmel bir şekilde başardı ve galibiyet golünü attı».

Vinicius neden oyundan alındı? Brezilyalı yıldızın yedek kulübesine alınmasına değinen teknik adam, bunun taktiksel bir karar olduğunu belirtti: «Vinicius çok iyi bir oyun sergiledi. Onu oyundan almamın tek amacı, maçın sonunda sol kanada yeni bir soluk ve enerji getirmekti».