Mourinho, Valverde'ye verdiği özel talimatı ve play-off planını açıkladı

·2·Spor
Mourinho, Valverde'ye verdiği özel talimatı ve play-off planını açıkladı

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında Yunanistan'da oynanan ve gerçek bir gerilim filmine dönüşen AEK - Real Madrid karşılaşmasının (2:3) ardından, Madrid ekibinin teknik direktörü José Mourinho basın toplantısına katıldı. 92. dakikada Federico Valverde'nin attığı golle gelen geri dönüş galibiyetinin ardından tecrübeli çalıştırıcı; taktiksel kararlar, alınan riskler ve rakibin sergilediği güçlü oyun hakkında detaylı açıklamalarda bulundu.

Mourinho, takımının son saniyelere kadar pes etmemesinden ve galibiyet için tüm gücünü ortaya koymasından gurur duyduğunu gizlemedi.

«Beraberlik bizi tatmin etmezdi»: Play-off için ana hedef

Portekizli teknik adam, maç sonundaki kritik kararları ve temel stratejik hedefi açıkladı:

  • Risk ve galibiyet ruhu: «Skor 2:2 iken bile beraberliğe asla razı olmadık. İleri çıktık, risk aldık ve sonunda çok önemli olan 3 puanı hanemize yazdırdık. Takımımın son saniyeye kadar savaşmasından dolayı çok memnunum», dedi Mourinho.

  • Ana hedef — doğrudan katılım: Teknik direktör, Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatındaki hedefi net bir şekilde ortaya koydu: Takım, play-in maçlarına kalmadan genel puan durumunda ilk 8'e girerek doğrudan play-off aşamasına yükselmeyi hedefliyor.

Valverde'nin kahramanlığı ve Vinicius'un oyundan alınma sebebi

Mourinho, maç boyunca yaptığı önemli taktiksel değişikliklere de açıklık getirdi:

  • Valverde'ye verilen özel görev: «Federico'yu oyuna alırken, boş alanlara daha fazla koşu yapmasını, hız katmasını ve hücum hattını güçlendirmesini istedim. Bunu mükemmel bir şekilde başardı ve galibiyet golünü attı».

  • Vinicius neden oyundan alındı? Brezilyalı yıldızın yedek kulübesine alınmasına değinen teknik adam, bunun taktiksel bir karar olduğunu belirtti: «Vinicius çok iyi bir oyun sergiledi. Onu oyundan almamın tek amacı, maçın sonunda sol kanada yeni bir soluk ve enerji getirmekti».

«AEK harika bir oyun sergiledi»: Rakibe övgü

Real Madrid'in hocası, mağlup olan ev sahibi ekibin mücadeleci ruhuna özel bir parantez açtı:

  • «Rakip ilk dakikadan itibaren üzerimizde büyük bir baskı kurdu, tüm ikili mücadelelerde üstünlük sağladı ve sadece galibiyet için savaştı. Gerçekten fantastik bir oyun ortaya koydular», diyerek Yunan kulübüne olan saygısını dile getirdi.

Atina'daki bu dramatik başarının ardından Real Madrid, puanını 12'ye yükselterek genel puan durumunda 2. sıradaki yerini sağlamlaştırdı.

UEFA Şampiyonlar LigiReal MadridJosé MourinhoFederico ValverdeFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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