Grand Slam: Kamoliddin Baxtiyorov İsrailli rakibini yenerek bronz madalya kazandı

·77·Spor
Grand Slam: Kamoliddin Baxtiyorov İsrailli rakibini yenerek bronz madalya kazandı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dabi şehrinde başlayan prestijli judo turnuvası Abu Dhabi Grand Slam'in ilk günü, Özbekistan milli takımı için başarılı bir başlangıca sahne oldu.

En hafif sıklet olan 60 kilogramda ülkemizi temsil eden yetenekli judocumuz Kamoliddin Baxtiyorov podyuma çıktı. Üçüncülük için yapılan zorlu mücadelede sporcumuz, İsrailli Izhak Ashpiz'i mağlup ederek Özbekistan delegasyonuna turnuvadaki ilk bronz madalyasını kazandırdı.

Abu Dabi'deki mücadelesini sürdürecek Özbekistan kadrosu

Uluslararası Judo Federasyonu (IJF) takvimindeki bu önemli puanlı turnuvada Özbekistan milli takımı, erkekler ve kadınlarda aşağıdaki güçlü kadroyla yer alıyor:

Erkekler takımı:

  • -60 kg: Kamoliddin Baxtiyorov (bronz madalya sahibi)

  • -66 kg: Dilshodbek Hamroyev

  • -73 kg: Zamohshari Bekmurodov

  • -90 kg: Shahzodxo‘ja Sharipov, Umar Bozorov

  • -100 kg: To‘lqinbek Turdiyev

Kadınlar takımı:

  • -48 kg: Ulbo‘sin Hakimova

  • -52 kg: Sita Qadamboyeva, Diyora Keldiyorova

  • -70 kg: Xurshida Razzoqberdiyeva, Shirinjon Yo‘ldosheva

  • -78 kg: Barchinoy Qodirova

  • +78 kg: Irisxon Qurbonboyeva

Daha çetin mücadeleler yolda

Turnuvanın ilerleyen günlerinde tatamiye çıkacak olan yıldızlarımız, özellikle Olimpiyat şampiyonu Diyora Keldiyorova ve ağır sıklet sporcularımızın katılımıyla takımımızın genel sıralamadaki yerini daha da yükseltmesi bekleniyor.

Kamoliddin Baxtiyorov'un ilk gün kazandığı bu madalya, tüm takım için moral ve güven kaynağı oldu.

Kamoliddin BaxtiyorovAbu Dabi Grand SlamJudoDiyora KeldiyorovaÖzbekistan
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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