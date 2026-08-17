Özbekistan Şampiyonası'nda 17. haftanın en iyi 11'i açıklandı

·0·Spor
Özbekistan Şampiyonası'nda 17. haftanın en iyi 11'i açıklandı

Özbekistan Ulusal Şampiyonası Superliga'da 17. hafta maçları sona erdi. Zorlu ve çekişmeli mücadelelerle geçen haftanın ardından, uzmanlar ve analistler tarafından oluşturulan haftanın en iyi 11'i açıklandı.

Haftanın en iyi 11'inde özellikle Buxoro ile Fergana temsilcisi Neftçi'nin futbolcularının çokluğu dikkat çekiyor.

17. haftanın en iyi 11'i:

Kaleci:

  • Umid Hamroyev (Buxoro) — kalesini gole kapattı ve yaptığı birkaç önemli kurtarışla takımına katkı sağladı.

Defans oyuncuları:

  • Farrux Sayfiyev (Neftçi)

  • Ibrohimhalil Yo‘ldoshev (Neftçi)

  • Zayid Tahsin (Paxtakor)

Orta saha oyuncuları:

  • Vladimir Rodich (Buxoro)

  • Diyor Ortiqboyev (Xorazm)

  • Dmitriy Pletnyov (Bunyodkor)

  • Sharof Muhiddinov (Nasaf)

  • Alisher Odilov (Neftçi)

Forvetler:

  • Lyupche Doriyev (So‘g‘diyona)

  • Sherzod Esanov (Buxoro)

Haftanın öne çıkanları

Bu kadroda Buxoro'dan 3 futbolcu (Hamroyev, Rodich, Esanov), Neftçi'den ise 3 oyuncu (Sayfiyev, Yo‘ldoshev, Odilov) yer aldı. Ayrıca Paxtakor, Nasaf, So‘g‘diyona, Bunyodkor ve Xorazm takımlarının liderleri de haftanın en başarılı oyuncuları arasında yer buldu.

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BuharaNeftçiPahtakorNasafBunyodkor
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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