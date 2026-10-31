Al-Nassr Taşkent'e ulaştı: Ronaldo ve 2 yıldız neden Paxtakor'a karşı oynamayacak?

Suudi Arabistan'ın dev kulübü Al-Nassr bugün, 31 Ekim'de Taşkent'e ulaştı. Ancak başkentimizdeki binlerce futbolseverin merakla beklediği ana haber, taraftarlar için beklenmedik bir hayal kırıklığı yarattı; takımın ana yıldızı, 41 yaşındaki Portekizli golcü Cristiano Ronaldo Taşkent'e gelen heyette yer almıyor.

Suudi Arabistan'ın saygın Arriyadiyah gazetesinin haberine göre, teknik direktör Ange Postecoglou bu deplasman için kadroda ciddi bir rotasyona gitmeye karar verdi.

Taşkent'e gelmeyen yıldız üçlüsü

Avustralyalı uzman Ange Postecoglou, Suudi ligindeki yoğun takvimi ve yüksek baskıyı göz önünde bulundurarak üç kilit oyuncusunu Taşkent deplasmanında dinlendirmeyi tercih etti:

Cristiano Ronaldo: Portekizli efsanevi forvet, Taşkent'e getirilen nihai kadroya dahil edilmedi;

Kingsley Coman: Takımın Fransız kanat oyuncusu da Özbekistan'a uçmayan oyuncular arasında;

Mohamed Simakan: Savunmanın merkezindeki kilit isim olan defans oyuncusu da Taşkent'teki maçı kaçıracak.

Paxtakor — Al-Nassr: Maç saati ve turnuvadaki durum

AFC Şampiyonlar Ligi Elit turnuvası Batı bölgesi 4. hafta kapsamındaki kritik karşılaşmanın detayları şöyle:

Maç günü ve saati: 2 Kasım, Taşkent saatiyle 18:45;

Paxtakor'un durumu: «Aslanlar», geride kalan 3 maç sonunda 2 puanla puan durumunun 12. sırasında yer alıyor;

Al-Nassr'ın durumu: Riyad kulübü 3 maç sonunda 3 puan toplayarak 9. sırada bulunuyor.

Al-Nassr, Suudi Pro Ligi'nde zirve mücadelesinde

Postecoglou'nun öğrencileri iç ligde çok güçlü ve istikrarlı bir tempo sergiliyor:

11 maçta 9 galibiyet: Riyad ekibi sezon başından bu yana çıktığı 11 karşılaşmanın 9'undan zaferle ayrıldı;

Liderlik yarışı: Takım 28 puanla ligde 2. sırada yer alıyor ve lider Al-Qadsiah (28 puan) ile aynı puana sahip.

İç ligdeki şampiyonluk yarışının kızışması, Al-Nassr teknik heyetini Taşkent'teki AFC Elit Şampiyonlar Ligi maçında ana oyuncuları dinlendirmeye zorlayan temel faktör oldu.