Pakhtakor, FIFA milli ara döneminde Khujand'ı farklı mağlup etti

FIFA milli maç arası nedeniyle ulusal liglerde verilen kısa süreli arayı değerlendiren Taşkent temsilcisi Pakhtakor kulübü, maç pratiğini artırmak amacıyla bir hazırlık maçına çıktı. "Aslanlar", Tacikistan'ın köklü ekiplerinden Khujand ile karşı karşıya geldi.

Qibray'daki hazırlık maçı ve gol şovu

Qibray şehrinde oynanan bu dostluk maçında Pakhtakor futbolcuları oyunun mutlak hakimiydi. Rakibine hiçbir şans tanımayan Taşkent ekibi, karşılaşmayı 5-0'lık farklı bir galibiyetle tamamladı.

Bu müsabakada takımın hücum hattı oldukça etkili bir performans sergileyerek taraftarlara bol gollü bir maç izletti. Özellikle Stefan Chinedu, Resan ve Kamolxonov birer gol atarken, Sharofiddinov kaydettiği duble (iki gol) ile galibiyete önemli katkı sağladı.

Maç istatistikleri Detaylar ve sonuçlar Tarih ve yer 15 Kasım, Qibray şehri (hazırlık maçı) Maç sonucu Pakhtakor — Khujand 5-0 Goller Chinedu, Resan, Kamolxonov, Sharofiddinov (2) Sıradaki resmi maç 20 Kasım, deplasmanda Lokomotiv'e karşı

Süper Lig'in sıradaki maçları öncesinde

Bu hazırlık maçı, Pakhtakor teknik heyeti için oyuncuların fiziksel ve taktiksel durumlarını test etmek adına iyi bir fırsat oldu. Takımın resmi maçlar öncesi gücünü bir kez daha sınaması önemli bir adımdı.

Bilgi olarak belirtmek gerekir ki, Pakhtakor Süper Lig'in bir sonraki önemli haftasında 20 Kasım günü deplasmanda bir diğer Taşkent ekibi olan Lokomotiv kulübüne konuk olacak.

Sizce ligdeki bu ara ve hazırlık maçları Pakhtakor'unLokomotiv ile oynayacağı bir sonraki maçı nasıl etkiler? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!