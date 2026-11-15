Pakhtakor, FIFA milli ara döneminde Khujand'ı farklı mağlup etti

1 dk okuma58
Pakhtakor, FIFA milli ara döneminde Khujand'ı farklı mağlup etti

FIFA milli maç arası nedeniyle ulusal liglerde verilen kısa süreli arayı değerlendiren Taşkent temsilcisi Pakhtakor kulübü, maç pratiğini artırmak amacıyla bir hazırlık maçına çıktı. "Aslanlar", Tacikistan'ın köklü ekiplerinden Khujand ile karşı karşıya geldi.

Qibray'daki hazırlık maçı ve gol şovu

Qibray şehrinde oynanan bu dostluk maçında Pakhtakor futbolcuları oyunun mutlak hakimiydi. Rakibine hiçbir şans tanımayan Taşkent ekibi, karşılaşmayı 5-0'lık farklı bir galibiyetle tamamladı.

Bu müsabakada takımın hücum hattı oldukça etkili bir performans sergileyerek taraftarlara bol gollü bir maç izletti. Özellikle Stefan Chinedu, Resan ve Kamolxonov birer gol atarken, Sharofiddinov kaydettiği duble (iki gol) ile galibiyete önemli katkı sağladı.

Maç istatistikleri

Detaylar ve sonuçlar

Tarih ve yer

15 Kasım, Qibray şehri (hazırlık maçı)

Maç sonucu

Pakhtakor — Khujand 5-0

Goller

Chinedu, Resan, Kamolxonov, Sharofiddinov (2)

Sıradaki resmi maç

20 Kasım, deplasmanda Lokomotiv'e karşı

Süper Lig'in sıradaki maçları öncesinde

Bu hazırlık maçı, Pakhtakor teknik heyeti için oyuncuların fiziksel ve taktiksel durumlarını test etmek adına iyi bir fırsat oldu. Takımın resmi maçlar öncesi gücünü bir kez daha sınaması önemli bir adımdı.

Bilgi olarak belirtmek gerekir ki, Pakhtakor Süper Lig'in bir sonraki önemli haftasında 20 Kasım günü deplasmanda bir diğer Taşkent ekibi olan Lokomotiv kulübüne konuk olacak.

Sizce ligdeki bu ara ve hazırlık maçları Pakhtakor'unLokomotiv ile oynayacağı bir sonraki maçı nasıl etkiler? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!

Makaleyi beğendiniz mi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» editör
Zamin'i takip edin:Telegram kanalıGoogle'da takip et

Abonelikle reklam yok

Zamin Premium — aylık 4 900 UZS

Yorumlar0

İlanlar

İş birliği
  1. Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
    Teknoloji
    Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
  2. Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
    Teknoloji
    Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
  3. Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
    Spor
    Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
  4. Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
    Otomobil
    Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
  5. Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
    Toplum
    Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
  6. Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
    Yaşam
    Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

İlgili haberler

En çok okunan Spor haberleri