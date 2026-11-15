Zinedine Zidane İtalya mağlubiyeti sonrası ne dedi? Onları kritik bir maç bekliyor

Fransa milli takımı teknik direktörü Zinedine Zidane, UEFA Uluslar Ligi grup aşamasının 6. haftasında Türkiye'ye karşı oynayacakları kritik maç öncesinde görüşlerini paylaştı. Deneyimli çalıştırıcı, İtalya karşısında alınan 1-3'lük mağlubiyetin ardından takımın paniğe kapılmaması gerektiğini vurguladı. RMC Sport yayını, teknik direktörün sözlerini aktardı.

İtalya mağlubiyeti ve Zidane'ın sakinliği

Zidane'a göre, takımdaki genç oyuncuların bu tür zorlu süreçlerden geçmesi doğal ve bunu bir trajediye dönüştürmemek gerekiyor.

«Bence bu oyuncular bu tür maçlara alışkın. Onlara her zaman aynı mesajı veriyorum: Ne olursa olsun, iyi veya o kadar da iyi olmayan durumlarda pozitif kalmalıyız. Panik yapmıyorum ve yapmaya da niyetim yok», dedi teknik direktör.

Ayrıca, İtalya maçından sadece üç gün sonra tekrar sahaya çıkmanın önemli olduğunu ve bunun her şeyi değiştirmek için harika bir fırsat olduğunu ekledi.

Maç ve gruptaki durum Detaylar ve istatistikler Takımlar Fransa — Türkiye (Uluslar Ligi, 6. hafta) Fransa'nın konumu Grupta ikinci sıra Çeyrek finale çıkma şartı Türkiye karşısında mağlup olmamak yeterli Mbappe'nin durumu Kaptan geri döndü ve normal antrenmanlarına devam ediyor

Kylian Mbappe'nin dönüşü ve Türkiye maçı

Basın toplantısında Zidane, takım kaptanı Kylian Mbappe'nin durumuna da özel olarak değindi. Teknik direktör, onun tekrar sahalara dönmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi: «Kaptanımız Kylian Mbappe'yi tekrar gördüğüm için mutluyum. Normal düzeninde antrenman yapıyor, her şey yolunda».

Hatırlatmak gerekirse, Fransa milli takımı şu anda grupta ikinci sırada yer alıyor. Turnuvanın çeyrek finaline bilet almak için Fransızlara Türkiye karşısında mağlup olmamak yetecek. Karşılaşma bugün, 15 Kasım'da TSİ 22:45'te başlayacak.

Sizce Zinedine Zidane yönetimindeki Fransa milli takımı, Türkiye karşısında olumlu bir sonuç alabilecek mi? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın!