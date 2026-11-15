Zinedine Zidane İtalya mağlubiyeti sonrası ne dedi? Onları kritik bir maç bekliyor

1 dk okuma71
Zinedine Zidane İtalya mağlubiyeti sonrası ne dedi? Onları kritik bir maç bekliyor

Fransa milli takımı teknik direktörü Zinedine Zidane, UEFA Uluslar Ligi grup aşamasının 6. haftasında Türkiye'ye karşı oynayacakları kritik maç öncesinde görüşlerini paylaştı. Deneyimli çalıştırıcı, İtalya karşısında alınan 1-3'lük mağlubiyetin ardından takımın paniğe kapılmaması gerektiğini vurguladı. RMC Sport yayını, teknik direktörün sözlerini aktardı.

İtalya mağlubiyeti ve Zidane'ın sakinliği

Zidane'a göre, takımdaki genç oyuncuların bu tür zorlu süreçlerden geçmesi doğal ve bunu bir trajediye dönüştürmemek gerekiyor.

«Bence bu oyuncular bu tür maçlara alışkın. Onlara her zaman aynı mesajı veriyorum: Ne olursa olsun, iyi veya o kadar da iyi olmayan durumlarda pozitif kalmalıyız. Panik yapmıyorum ve yapmaya da niyetim yok», dedi teknik direktör.

Ayrıca, İtalya maçından sadece üç gün sonra tekrar sahaya çıkmanın önemli olduğunu ve bunun her şeyi değiştirmek için harika bir fırsat olduğunu ekledi.

Maç ve gruptaki durum

Detaylar ve istatistikler

Takımlar

Fransa — Türkiye (Uluslar Ligi, 6. hafta)

Fransa'nın konumu

Grupta ikinci sıra

Çeyrek finale çıkma şartı

Türkiye karşısında mağlup olmamak yeterli

Mbappe'nin durumu

Kaptan geri döndü ve normal antrenmanlarına devam ediyor

Kylian Mbappe'nin dönüşü ve Türkiye maçı

Basın toplantısında Zidane, takım kaptanı Kylian Mbappe'nin durumuna da özel olarak değindi. Teknik direktör, onun tekrar sahalara dönmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi: «Kaptanımız Kylian Mbappe'yi tekrar gördüğüm için mutluyum. Normal düzeninde antrenman yapıyor, her şey yolunda».

Hatırlatmak gerekirse, Fransa milli takımı şu anda grupta ikinci sırada yer alıyor. Turnuvanın çeyrek finaline bilet almak için Fransızlara Türkiye karşısında mağlup olmamak yetecek. Karşılaşma bugün, 15 Kasım'da TSİ 22:45'te başlayacak.

Sizce Zinedine Zidane yönetimindeki Fransa milli takımı, Türkiye karşısında olumlu bir sonuç alabilecek mi? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın!

Makaleyi beğendiniz mi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» editör
Zamin'i takip edin:Telegram kanalıGoogle'da takip et

Abonelikle reklam yok

Zamin Premium — aylık 4 900 UZS

Yorumlar0

İlanlar

İş birliği
  1. Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
    Teknoloji
    Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
  2. Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
    Teknoloji
    Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
  3. Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
    Spor
    Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
  4. Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
    Otomobil
    Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
  5. Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
    Toplum
    Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
  6. Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
    Yaşam
    Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

İlgili haberler

En çok okunan Spor haberleri