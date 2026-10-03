Bugün sadece Özbekistan'ın değil, dünya futbolunun da dikkatini çeken 22 yaşındaki savunma oyuncusu Abdukodir Khusanov'un katettiği yol, şaşırtıcı olaylarla dolu. Bunyodkor'da değeri bilinmeyen bir yetenekten, Premier Lig devindeki büyük başarılara kadar — Khusanov'un kariyerinin önemli sayfaları burada.

Bunyodkor'dan Avrupa'ya: Kaderi değiştiren karar

İlk adımlar: Abdukodir, 2011'den 2021'e kadar Taşkent'in Bunyodkor akademisinde eğitim aldı. Sergey Chigodayev, Akmal Risqullayev, Alisher Ibrohimov ve kendi babası tarafından eğitildi.

Değeri bilinmeyen yetenek: Ne yazık ki, Bunyodkor'da potansiyeli yeterince takdir edilmedi. Sonuç olarak genç savunmacı, kariyerine yurt dışında devam etmeye karar verdi.

Belarus basamağı: 2022'nin başında Energetik-BGU'ya (şimdiki SKA-1938) katıldı. Kulüp ligi gümüş madalya ile bitirirken, Khusanov sezonun en iyi 11'ine seçildi ve Avrupa scoutlarının radarına girdi.

Fransa ve Şampiyonlar Ligi: 2023 yazında Fransız kulübü Lens onu sadece 100 bin euro karşılığında transfer etti. Sonbaharda Şampiyonlar Ligi'nde parlayan Khusanov, en üst seviye futbola hazır olduğunu kanıtladı.

50 milyon euroluk transfer ve City'deki başarı

2025'in Ocak ayında İngiliz devi Manchester City Özbek savunmacı için Lens'e 40 milyon euro (bonuslarla 50 milyon euro) ödedi.

Khusanov, City formasıyla bugüne kadar 53 maça çıkıp 1 gol attı ve FA Cup (2026) ile Lig Kupası (2026) şampiyonlukları yaşadı.

Kulüp bazında genel istatistikler (Transfermarkt):

Energetik-BGU (2022–2023): 37 maç, 4 gol

Lens (2023–2025): 31 maç, 0 gol

Manchester City (2025'ten beri): 53 maç, 1 gol

Maaş farkı: Ayda 200 dolardan yıllık 5,2 milyon sterline!

Dünya Kupası'ndaki başarılı performansının ardındanManchester Cityoyuncuyla olan sözleşmesini 2031'e kadar uzattı. Bu durum Khusanov'un gelirini ciddi oranda artırdı:

Belarus: Resmi maaşı ayda 200 doları geçmiyordu;

Lens (Fransa): Yıllık brüt 140 bin euro ;

Manchester City (ilk sözleşme): Yıllık 2,6–3 milyon sterlin;

Yeni sözleşme (güncel): Bonuslar hariç yıllık net 5,2 milyon sterlin (maaşı neredeyse iki katına çıktı).

Hız rekoru ve milli takım başarıları

Khusanov, tüm yaş kategorilerinde (U-17'den U-23'e ve Paris Olimpiyatları) toplam 26 maça çıktı. A milli takım formasıyla ise 32 maça ulaştı.

2026 tarihi Dünya Kupası'nda ülkesini temsil ederek turnuvanın en yüksek hızlarından biri olan 36,5 km/sahızına ulaştı. Dünya Kupası bileti ona devletin en yüksek ödüllerinden biri olan Özbekistan İftiharı unvanını kazandırdı.

Kazandığı başlıca başarılar: