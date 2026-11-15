Türkiye Süper Ligi'nde Altın Ayakkabı Yarışı: Gol krallığında kim lider?

Türkiye Süper Ligi'nin 11. hafta karşılaşmaları, oldukça çekişmeli ve beklenmedik sonuçlarla sona erdi. Bu sezon Türk ligini takip eden taraftar ve uzmanların en çok merak ettiği konu ise şu: Altın Ayakkabı için verilen kıyasıya gol krallığı yarışıdır. Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Avrupa'nın önde gelen liglerinden gelen dünyaca ünlü yıldız forvetlerin katılımı, ligin kalitesini ve rekabet seviyesini ciddi oranda artırdı.

Yeni lider ve sakatlanan yıldızlar

On birinci hafta sonuçlarına göre, gol krallığı sıralamasında belirgin bir değişiklik yaşandı ve Amedspor forveti Gift Orban birinci sıraya yükseldi. Nijeryalı golcü, Galatasaray'a karşı oynanan maçta bir gol daha kaydederek hanesine yazdırdı.

Öte yandan, vatandaşı ve en yakın takipçilerinden biri olan Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen sakatlığı nedeniyle bu haftaki maçta forma giyemedi. Bu nedenle Osimhen'in dokuz gollük skoru şimdilik değişmedi.

Gol krallığı liderleri Güncel gol sayıları ve durum Gift Orban (Amedspor) Lider, gol sayısı artıyor Victor Osimhen (Galatasaray) 9 gol (sakatlığı nedeniyle geçici olarak sahalardan uzak) Mohamed Salah (Trabzonspor) 9 gol (11. haftada bir gol daha atarak skorunu geliştirdi) Dušan Vlahović (Beşiktaş) 9 gol (son haftada yaptığı duble ile liderleri yakaladı)

Mohamed Salah ve Dušan Vlahović'in performansı

İki Nijeryalı golcünün ardından gelen üç önemli forvetten ikisi, 11. haftada gol sevinci yaşadı. Trabzonspor'un yıldız ismi Mohamed Salah bu sezonki dokuzuncu golünü atarken, Beşiktaş forveti Dušan Vlahović bu hafta duble yaparak Victor Osimhen ve Mohamed Salah'ı yakaladı.

Eldor Shomurodov'un mücadelesi ve takipçiler

Başakşehir'in hücum hattındaki kilit ismi olan oyuncumuz Eldor Shomurodov takımının aldığı son galibiyette önemli rol oynadı. Ancak bu hafta rakip fileleri havalandıramadı. Sonuç olarak Shomurodov'un gol sayısı sekizde kaldı ve gol krallığı sıralamasında üçüncü sıraya geriledi.

Ayrıca Süper Lig gol krallığı listesinde liderleri yedişer golle Juan (Göztepe), Adrian Benedyczak (Kasımpaşa), Vedat Muriqi (Fenerbahçe) ve altışar golle Jesús Ramírez (Çorum FK), Dia Saba (Amedspor) ve Mason Greenwood (Fenerbahçe) gibi tehlikeli isimler yakından takip ediyor.

Sizce bu sezon Türkiye Süper Ligi'nde Altın Ayakkabı'nın sahibi kim olacak? Eldor Shomurodov tekrar liderliği ele geçirebilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!