UEFA Uluslar Ligi: İngiltere İspanya'yı mağlup etti, Belçika İtalya'yı farklı geçti

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UEFA Uluslar Ligi: İngiltere İspanya'yı mağlup etti, Belçika İtalya'yı farklı geçti

Avrupa'da UEFA Uluslar Ligi grup aşamasının 6. hafta karşılaşmaları yoğun ve kıran kırana bir mücadeleyle sona erdi. Avrupa'nın önde gelen takımlarının yer aldığı son hafta maçları, birçok gol ve sürpriz sonuca sahne oldu.

İspanya — İngiltere: İngilizlerin deplasmandaki dirençli zaferi

Haftanın merkez maçlarından biri Madrid'de İspanya ve İngiltere milli takımları arasında oynandı. Hızlı ve ataklarla dolu geçen mücadelede konuk ekip 3:2 skorla galip geldi.

Maçın ilk yarısının sonunda Harry Kane penaltıdan skoru açarken, ikinci yarının başında Ezri Konsa ve Morgan White farkı açtı. İspanyollar adına Oyarzabal (penaltıdan) ve Nico Williams cevap gollerini attı. Ayrıca konuk ekipte Elliot Anderson kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Karşılaşmalar ve sonuçlar

Skor ve önemli olaylar

İspanya — İngiltere

2:3 (Oyarzabal, Williams — Kane, Konsa, White)

Belçika — İtalya

4:1 (De Cuyper, Ngoy, Doku, Moreira — Esposito)

Fransa — Türkiye

2:1 (Topçu k.k., Coupi — Bardakçı)

Hırvatistan — Çekya

2:1 (Perišić, Majer — Hložek)

Belçika'dan İtalya'ya karşı sansasyonel zafer

Brüksel'de oynanan maçta ev sahibi Belçika, İtalya'yı farklı mağlup etti. Maçın başında konuk ekipten Francesco Esposito skoru açsa da, Belçikalılar buna dört golle karşılık verdi. Maxim De Cuyper, Cyril Ngoy, Jérémy Doku ve Stanislav Moreira gollerini kaydederek takımlarına 4:1'lik farklı galibiyeti getirdiler.

Fransa ve Hırvatistan'ın başarısı

Kendi sahasında Türkiye'yi ağırlayan Fransa milli takımı da üç puanı hanesine yazdırdı. Topçu'nun kendi kalesine attığı gol ve Bruno Coupi'nin isabetli vuruşu Fransızlara galibiyeti getirdi (Türkler adına Abdülkerim Bardakçı son dakikalarda bir gol attı). Ayrıca Hırvatistan, evinde Çekya'yı Ivan Perišić ve Lovro Majer'in golleriyle 2:1 mağlup etti.

Sizce Uluslar Ligi'nin bu sezonunda şampiyonluğun en büyük favorisi hangi takım? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» editör
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