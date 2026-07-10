Rudi Garcia İspanya planını açıkladı: Belçika korkusuz çıkacak

·81·Spor
Rudi Garcia İspanya planını açıkladı: Belçika korkusuz çıkacak

Belçika Milli Takımı teknik direktörü Rudi Garcia, 2026 Dünya Kupası çeyrek finalindeki İspanya maçı öncesinde takımının moral durumu hakkında konuştu.

Tecrübeli çalıştırıcı rakibin favori olduğunu kabul etti, ancak Belçika'nın bu karşılaşmaya korku veya aşırı baskı altında çıkmayacağını vurguladı.

«Kendi gücümüze inanmalıyız»

Rudi Garcia, İspanya karşısında Belçika için en önemli unsurun kendi oyunlarına inanmak olduğunu belirtti.

«İspanya karşısında kendi oyunumuzu en iyi şekilde sergilemek istiyoruz. Her şeyden önce kendi gücümüze inanmalıyız» dedi.

Ona göre, takımın şu anki temel görevi tam olarak bu.

İspanya favori ama Belçika geri adım atmayacak

Garcia, İspanya Milli Takımı'nın gücünü kabul etti. Rakibinin son Avrupa Şampiyonası'nı kazandığını ve üst düzey bir kadroya sahip olduğunu hatırlattı.

«Elbette İspanya favori. Son Avrupa Şampiyonası'nı kazandılar, takım seviyeleri çok yüksek» diye vurguladı teknik direktör.

Buna rağmen Belçika'nın hocası, takımının bu maçta sadece savunma yapmak veya rakipten korkmak için sahaya çıkmayacağını belirtti.

«Korkumuz veya zihinsel baskımız yok»

Rudi Garcia, Belçika'nın İspanya'nın gücünü iyi bildiğini ancak kendi potansiyellerine de güvendiklerini söyledi.

«Hiçbir korkumuz veya zihinsel baskımız yok. Rakibin gücünü biliyoruz ancak bizim de güçlü yönlerimiz var» dedi.

Teknik direktöre göre Belçika, bu güçlü yönlerinden maksimum düzeyde yararlanmayı hedefliyor.

Temel amaç İspanya'yı durdurmak

Garcia, İspanya'ya layık bir direnç göstermeyi ve fırsat bulduklarında rakibi turnuva dışına itmeyi açıkça ifade etti.

«İspanya'ya karşı direnç göstermeye ve mümkünse onları turnuvadan elemeye kararlıyız» dedi Belçikalı çalıştırıcı.

Takımın mevcut gidişatını sürdürmek istediğini ve durmaya niyetli olmadıklarını vurguladı.

Çeyrek final ne zaman başlıyor?

İspanya ile Belçika arasındaki 2026 Dünya Kupası çeyrek final karşılaşması 10 Temmuz günü TSİ 23:59'da başlayacak.

Bu maçın galibi yarı final biletini alacak. İspanya favori olarak sahaya çıkacak ancak Garcia'nın sözlerinden sonra Belçika'nın bu maçı basit bir sınav değil, büyük bir fırsat olarak gördüğü açık.

Dünya KupasıİspanyaBelçikaRudi GarciaFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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