Finlandiya San Marino'yu dağıttı, Karadağ ve Arnavutluk'tan deplasman galibiyetleri

Avrupa'da UEFA Uluslar Ligi grup aşaması maçları tüm hızıyla ve kıran kırana devam ediyor. Bu tur kapsamında sahaya çıkan milli takımlar, taraftarlara bol gollü ve heyecan dolu anlar yaşattı.

Finlandiya — San Marino: Hücum futbolu ve 9 gol

Haftanın en gollü ve akılda kalıcı maçlarından biri Helsinki'de oynandı. Finlandiya milli takımı, sahasında ağırladığı San Marino'ya şans tanımadı ve maçı 7:2kazandı.

Maçın kahramanı olan Lucas Svanbek hat-trick yaparken (8, 20 ve 78. dakikalar), Joel Pohjanpalo ise duble yaptı. Ayrıca Valta ve Håkans da birer gol kaydetti. San Marino adına Nanni iki gol atsa da bu mağlubiyeti engelleyemedi.

Karadağ ve Arnavutluk'tan kritik deplasman galibiyetleri

Deplasmanda sahne alan Karadağ milli takımı, Kıbrıs'a konuk oldu ve rakibini 4:1'lik skorla mağlup etti. Milutin Osmajić perdeyi açarken, Vukotić ve Nikola Krstović'in iki golü Karadağ'a farklı galibiyeti getirdi.

Arnavutluk ise Belarus deplasmanında sergilediği disiplinli oyunla, Rey Manaj ve Elseid Hysaj'ın golleri sayesinde 2:0 kazandı. Haftanın tek beraberliği ise Letonya ile Ermenistan arasında golsüz (0:0) sonuçlandı.

Maçlar ve Sonuçlar Skorlar ve Önemli Olaylar Finlandiya — San Marino 7:2 (Svanbek 3, Pohjanpalo 2, Valta, Håkans — Nanni 2) Kıbrıs — Karadağ 1:4 (Pittas — Osmajić, Vukotić, Krstović 2) Belarus — Arnavutluk 0:2 (Manaj, Hysaj) Letonya — Ermenistan 0:0 (Golsüz beraberlik)

Sizce bu maçlar arasında haftanın en şaşırtıcı sonucu hangisiydi? Yorumlarda belirtin!